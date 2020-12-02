Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях

РТКОММ объявил о старте новой услуги — организации видеонаблюдения на удаленных территориях. Услуга доступна пользователям спутникового интернета под торговой маркой Sensat.

Теперь собственникам загородного жилья и бизнеса доступны все преимущества систем контроля и безопасности с использованием каналов спутниковой связи там, где отсутствует классическая проводная связь: онлайн-информирование о происшествиях, охрана периметра на время личного отсутствия, возможность моментального реагирования, фото- и видеофиксация, контроль за качеством работы персонала, перемещением товаров на складах и многое другое.

«Запуск услуги видеонаблюдения стал ответом на ожидания потенциальных и действующих абонентов Sensat, заинтересованных в обеспечении безопасности жилой и коммерческой недвижимости — загородного дома или бизнес-объекта, расположенных в труднодоступной местности без возможности обеспечить передачу данных иным способом, кроме как через спутник. Абоненты Sensat могут полноценно пользоваться услугой РТКОММ: им обеспечен приоритет передачи видеоданных по спутниковым каналам связи, имеющих ряд преимуществ по сравнению с наземными. Дополнительно мы предоставляем комплект оборудования для видеонаблюдения внутри помещения или на улице, помогаем правильно подключить его и настроить, обеспечиваем круглосуточную сервисную поддержку», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

С помощью мобильного приложения пользователи услуги видеонаблюдения Sensat могут получить доступ к видеоданным из любой точки мира, настроить функцию обнаружения движения в заданных зонах объекта, подключить уведомления о событиях, создать архив записей, просматривать видео онлайн или в записи с желаемым качеством картинки и звука.