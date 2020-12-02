Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Абонентам Sensat стало доступно видеонаблюдение на удаленных территориях

Телеком Беспроводная связь

РТКОММ объявил о старте новой услуги — организации видеонаблюдения на удаленных территориях. Услуга доступна пользователям спутникового интернета под торговой маркой Sensat.

Теперь собственникам загородного жилья и бизнеса доступны все преимущества систем контроля и безопасности с использованием каналов спутниковой связи там, где отсутствует классическая проводная связь: онлайн-информирование о происшествиях, охрана периметра на время личного отсутствия, возможность моментального реагирования, фото- и видеофиксация, контроль за качеством работы персонала, перемещением товаров на складах и многое другое.

«Запуск услуги видеонаблюдения стал ответом на ожидания потенциальных и действующих абонентов Sensat, заинтересованных в обеспечении безопасности жилой и коммерческой недвижимости — загородного дома или бизнес-объекта, расположенных в труднодоступной местности без возможности обеспечить передачу данных иным способом, кроме как через спутник. Абоненты Sensat могут полноценно пользоваться услугой РТКОММ: им обеспечен приоритет передачи видеоданных по спутниковым каналам связи, имеющих ряд преимуществ по сравнению с наземными. Дополнительно мы предоставляем комплект оборудования для видеонаблюдения внутри помещения или на улице, помогаем правильно подключить его и настроить, обеспечиваем круглосуточную сервисную поддержку», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

С помощью мобильного приложения пользователи услуги видеонаблюдения Sensat могут получить доступ к видеоданным из любой точки мира, настроить функцию обнаружения движения в заданных зонах объекта, подключить уведомления о событиях, создать архив записей, просматривать видео онлайн или в записи с желаемым качеством картинки и звука.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение

Хозяева новых iPhone 12 массово остаются без мобильной связи

Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью

Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.

На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Техноблог

Сворачивающиеся экраны — новый тренд?

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать