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МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов

Телеком Беспроводная связь Техника

МТС подключила к сети NB-IoT 1,5 тыс. велосипедов и электросамокатов шерингового сервиса Poputi в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках.

Подключенные велосипеды и самокаты по сети NB-IoT в режиме реального времени передают информацию о местоположении, статусе поездки и техническом состоянии, например, уровне заряда аккумулятора или переходе в режим ожидания. SIM-карта NB-IoT встроена в транспорт уже на этапе заводской сборки. Это позволяет защитить его от угона и получать точные данные о состоянии каждого конкретного устройства.

«Дистанционный байкшеринг активно развивается в Москве, Краснодаре и курортных городах. В Ростове-на-Дону спрос только формируется. Поэтому мы пошли сразу в несколько регионов. Выбирая новую локацию, помимо прочего, обращали внимание на зону покрытия сетью для интернета вещей, без которой сервис не смог бы работать. Технология позволяет нам своевременно реагировать на любые изменения в работе транспорта», — сказал основатель шерингового сервиса Poputi Сергей Арушанов.

«Сеть интернета вещей, разработанная специально для решений в сфере умного города, ЖКХ и умной недвижимости, может успешно применяться и в других направлениях бизнеса. Одна из ярких тенденций этого года на ростовском рынке IoT- решений – двукратный рост спроса со стороны сферы услуг», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.



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