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Абоненты Tele2 получат скидку по trade-in от виртуального помощника «Миа»

ПО Софт Телеком Мобильная связь Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью искусственного интеллекта запускает в розничной сети акцию на покупку смартфонов по программе trade-in. Виртуальный помощник «Миа» проанализирует, требуется ли клиенту более мощное устройство, и предложит дополнительную скидку на новый смартфон при сдаче старого в trade-in.

Tele2 расширяет ряд персональных предложений для клиентов от виртуального помощника «Миа». На основе интересов абонента и данных о потреблении услуг «Миа» проанализирует, требуется ли клиенту более мощный смартфон, и предложит ему в приложении «Мой Tele2» индивидуальную скидку для покупки устройства при сдаче старого в trade-in.

За счет выкупной стоимости клиент может оплатить до 70% от цены нового смартфона и дополнительно использовать промокод от «Мии». При этом доплату можно оформить в кредит или рассрочку. Скидка действует на смартфоны стоимостью от 10 тыс. руб. до 31 декабря 2020 г. Подробности и участвующие в акции модели устройств необходимо уточнять в розничной сети Tele2.

Искусственный интеллект «Миа», интегрированный в приложение «Мой Tele2», анализирует статистику по потреблению интернет-трафика, минут и SMS и предлагает оптимальный тариф и другие опции индивидуально для каждого пользователя. Клиент сам принимает решение в отношении каждой рекомендации.

Также виртуальный помощник подбирает скидки, акции и другие уникальные предложения, соответствующие потребностям абонента, стилю жизни и его интересам. В зависимости от предпочтений клиента «Миа» предложит выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV и онлайн-кинотеатры, бесплатное пользование сервисом «Сберзвук». Клиентам доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.

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