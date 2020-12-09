Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO

Samsung Electronics опубликовала технический документ под названием «Massive MIMO для стандарта New Radio», в котором освещаются возможности и преимущества технологии Massive Multi-Input, Multi-Output (MIMO) в системах 5G New Radio (NR), а также представлена дорожная карта Samsung для решений Massive MIMO. Она включает различные форм-факторы, основные воздушные технологии и планы по развитию стандарта, а также видение этой критически важной разработки, необходимой для создания сетей 5G.

Учитывая экспоненциальный рост мобильного трафика, недавно развернутые решения 5G должны обеспечивать быстрое и стабильное сетевое соединение. Massive MIMO – это инновация, повышающая пропускную способность сети и удобство использования 5G пользователями. Технология Massive MIMO позволяет управлять множеством антенн, чтобы сконцентрировать излучаемые радиосигналы в узком луче, сфокусированном на определенном пользователе, что приводит к значительному увеличению пропускной способности и эффективности при одновременном сокращении помех между находящимися рядом устройствами.

Samsung предлагает широкий спектр радио устройств с технологией Massive MIMO, которые нацелены на поддержку всех применимых в мире спектров 5G в средней полосе частот и обслуживания объектов в различной среде. Выпущенные на начальном этапе развития сетей 5G радио Samsung Massive MIMO отличаются тонким, легким и компактным дизайном, обеспечивающим простую установку и быстрое развертывание. Эти особенности стали ключевым фактором для корейских операторов, в которые 2019 году в числе первых в мире начали предлагать услуги связи пятого поколения.

Samsung продолжит разработку технологий с поддержкой широкого спектра и высокой пропускной способностью. Компания заложит основу для будущих инноваций, в ближайшие годы представив технологии Massive MIMO следующего поколения, совершенствующие последние версии 3GPP 16 и 17, а также распределенную FD-MIMO (Full Dimension MIMO).

Samsung стала пионером в успешной поставке комплексных решений 5G, включая наборы микросхем, радиоустройства и базовые сетевые технологии. Samsung поддерживает развертывание коммерческих сетей 5G на ведущих мировых рынках, включая Корею, США и Японию. Кроме того, компания быстро расширяет свое глобальное присутствие, представляя технологии связи нового поколения в других странах, в том числе в Канаде и Новой Зеландии.