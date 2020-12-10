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МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm Technologies развернула в г. Уфе на действующей коммерческой сети 4G пилотную зону пятого поколения на основе технологии динамического перераспределения частотного ресурса между сетями LTE и 5G NR с использованием коммерческих 5G-смартфонов. Новая технология даст возможность быстро и при невысоких затратах развернуть широкое покрытие в стандарте 5G на существующей LTE-инфраструктуре.

Возможности технологии динамического перераспределения частотного ресурса продемонстрированы в Уфе на нескольких outdoor коммерческих базовых станциях МТС в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц с помощью решения Ericsson Spectrum Sharing на базе действующего оборудования Ericsson Radio System и коммерческих 5G-смартфонов OPPO Reno 4 Pro и Nokia 8.3 5G с использованием Qualcomm® Snapdragon™ 765G Mobile Platform и Snapdragon X52 5G Modem-RF System. Эти смартфоны в ближайшее время будут представлены в продаже в салонах связи МТС.

Технология Ericsson Spectrum Sharing распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR внутри выделенной полосы с интервалом в одну миллисекунду. Это значительно повышает эффективность использования спектра, сокращает задержки и время установления соединения, а за счет агрегации разных частотных диапазонов увеличивает скорости передачи данных по сравнению с 4G и на четверть улучшает покрытие 5G NR.

«В начале этого года мы протестировали в нашем офисе в Уфе технологию динамического перераспределения спектра, а нынешние испытания на действующем кластере сети с использованием коммерческих 5G-смартфонов подтвердили работоспособность выбранного решения в реальных условиях и улучшение параметров в части сокращения отклика и расширения покрытия. Мы рассчитываем, что проведенные тесты ускорят в России принятие решения о технейтральности диапазона LTE, что позволит запускать пользовательские сервисы на первых фрагментах сети 5G с использованием существующих частот 4G», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В ходе тестирования поставляемое МТС с 2016 года коммерческое оборудование Ericsson Radio System было модернизировано до поддержки 5G NR с помощью программного апгрейда без визита на площадку и монтажа дополнительного радиооборудования. В перспективе это позволит, как минимум, вдвое сократить расходы на запуск 5G NR на существующей инфраструктуре 4G LTE. Безусловно, новые диапазоны необходимы для развития полноценной технологии 5G NR и технологическая нейтральность частот LTE позволит в кратчайшие сроки развернуть покрытие в стандарте 5G, сравнимое с покрытием 4G LTE. Наше решение Ericsson Spectrum Sharing будет играть ключевую роль в запуске востребованных услуг 5G на всей территории России», — говорит вице-президент департамента развития сетей и услуг Ericsson в Восточной Европе и Средней Азии Анатолий Ильяич.

«Переход на сети 5G станет не только самым быстрым в истории сотовой связи, но и самым плавным благодаря инновациям стандарта 5G, которые обеспечивают поэтапное развитие и тесную совместимость с текущими сетями 4G. Фактически, 5G DSS превращает полосы частот, используемые сегодня в LTE, в полосы, в которых 5G можно развернуть немедленно, что обеспечивает гораздо лучшее покрытие 5G – большее, чем может быть достигнуто только с помощью более высоких новых частот 5G. Многие производители смартфонов уже сегодня могут поддержать DSS в моделях на базе мобильных платформ Snapdragon, делая потенциальный переход на 5G быстрым и удобным как для операторов, так и для абонентов», — отметила вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

В марте 2020 года МТС и Ericsson первыми в России протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR на indoor коммерческой базовой станции в Уфе с использованием тестовых терминалов в качестве абонентского оборудования.



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