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Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов

Телеком Мобильная связь Техника

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил воспользоваться сервисом почасовой аренды портативных зарядных устройств. Аренда Power Bank и их оплата осуществляется с помощью специального приложения, при этом сдать устройство можно в любом другом салоне Tele2, участвующем в проекте. Сейчас станции с внешними аккумуляторами доступны в салонах Москвы и области, но в ближайшее время сервис планируется запустить и в других регионах. Стоимость аренды составит 50 руб. в час, при этом для абонентов Tele2 – первый час бесплатно.

Большинство жителей мегаполисов сегодня подвержены одной из самых популярных фобий десятилетия – номофобии (no mobile phone phobia). По данным исследования компании Honor, 53% опрошенных владельцев смартфонов в России испытывают ощутимый стресс из-за разряженного гаджета.

Tele2 поддерживает клиентов и помогает им быть уверенными в стабильной работе своего смартфона. Оператор запустил новую услугу в розничной сети – почасовую аренду Power Bank. Все портативные зарядные устройства оборудованы сразу тремя кабелями с разъемами Lighting, USB-C и micro USB. Зарядить можно не только смартфон или планшет, но и множество других электронных устройств, таких как Bluetooth-колонки и наушники, ноутбуки, фото- и видеокамеры. Емкость Power Bank составляет 5000 мАч, а сила тока – 2,1 А, что позволяет заряжать практически любой смартфон менее чем за час.

Сейчас сервис доступен более чем в 400 торговых точках в Москве и области. В ближайшее время оператор планирует расширить географию услуги и запустить ее в других регионах присутствия. Использовать сервис может каждый – клиенту не обязательно быть абонентом Tele2.

Арендовать портативный аккумулятор можно с помощью специального приложения StayInTouch (App Store, Google Play). Клиенту необходимо зарегистрироваться, найти на карте ближайшую станцию с зарядными устройствами, отсканировать QR-код, размещенный на ней, и дождаться выдачи батареи. Вся процедура займет менее 1 минуты. Вернуть устройство можно в любой ближайшей торговой точке Tele2, отмеченной на карте в приложении. Для этого нужно просто вставить аккумулятор в свободную ячейку, доступную для возврата станции. Сервис позволяет пользователям оставаться мобильными. Взяв Power Bank в салоне у дома, клиент может по пути на работу зарядить свой смартфон и вернуть зарядное устройство рядом с офисом.

Стоимость одного часа аренды Power Bank составит 50 руб. При этом абоненты Tele2 получают первый час пользования устройством бесплатно. Можно сразу взять аккумулятор на сутки – тогда стоимость аренды за 24 часа составит всего 100 руб. Максимальный срок аренды – 30 дней.

Все зарядные устройства в салонах Tele2 сертифицированы и безопасны для гаджетов. Преимуществом для владельцев продукции Apple станет также наличие у батареи сертификации MFI (Made For iPhone/iPod/iPad).

Денис Голещихин, директор «Tele2 ретейл», сказал: «Tele2 уже давно не просто оператор связи. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов. Повседневный ритм невероятно быстрый и продолжает ускоряться. В этих реалиях смартфоны стали нашими главными помощниками: посмотреть время, уточнить температуру на улице или адрес на карте, оплатить проезд или покупку в магазине – пользователи привыкли делать это здесь и сейчас онлайн. Если в неподходящий момент заряд телефона сел, это как минимум провоцирует дискомфорт, а иногда лишает возможности заказать такси, сверить маршрут или сделать важный звонок. Чтобы защитить клиентов от таких неприятностей, мы запустили в салонах связи аренду Power Bank. Это поможет абонентам оставаться на связи в любой ситуации».



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