«Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi

«Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для операторов связи и открывает для пользователей доступ к современным интерактивным сервисам.

NTU-RG-5440G-Wac не только сохранил все преимущества прошлых GPON-роутеров «Элтекс», но и получил более широкую пропускную способность Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц за счет технологий MU MIMO 4х4, которая доступна для стандарта Wi-Fi 5 версии Wave2. Если в предыдущем поколении стандарта допускалось использование трех приемо-передающих антенн, то новая ревизия добавляет четвертый поток. Данное изменение повышает дальность и стабильность соединения. При этом, несмотря на значительное улучшение характеристики, цена устройства осталась приблизительно такой же, как у более ранних моделей.

NTU-RG-5440G-Wac вошел в линейку девайсов «Элтекс», поддерживающих стандарт EasyMesh. Устройство выступает в роли контроллера EasyMesh-сети и отлично функционирует в паре с репитером RR-10, автоматически переключая абонентов между точками доступа для оптимизации сети. Решение особенно подходит для пользователей, которые нуждаются в организации бесшовной беспроводной сети в больших квартирах или домах.

Основные характеристики: один порт GPON; гигабитный роутер; порт USB 2.0 для подключения сетевого накопителя; Dual Band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5, Wave2).

Завершается разработка NTU-RG-5440G-WZ, который способен выступать в роли контроллера системы «Умный дом». Модель роутера представляет особый интерес для заказчиков, которые продвигают набирающую популярность услугу.