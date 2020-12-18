«Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом

«ЭР-Телеком холдинг» в преддверии новогодних праздников организовал телемост для учеников средней общеобразовательной школы села Озерное Аткарского района Саратовской области с официальной резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге. Также школьники посетили онлайн-урок по кибербезопасности и правилам поведения в интернете.

Для организации поздравления сельских школьников главным Дедом Морозом страны была задействована телекоммуникационная инфраструктура, развернутая компанией «ЭР-Телеком» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«В соответствии с государственным контрактом, мы подключаем школы в отдаленных уголках региона. В этом году из-за вводимых ограничений, к сожалению, не все дети смогут посетить традиционные елки и праздничные гуляния. Поэтому нам очень приятно, что благодаря участию в проекте мы смогли устроить детям небольшой сюрприз и организовать встречу с любимым новогодним героем», – сказал Игорь Каминский, межрегиональный технический директор Нижнего Поволжья «ЭР-Телеком холдинга».

Кроме того, руководитель направления информационной безопасности «ЭР-Телеком холдинга» Михаил Терешков провел для учеников средней школы прикладной онлайн-урок, направленный на донесение базовых правил безопасного поведения в интернете.

Мероприятия прошли в рамках мониторинга Минцифры Саратовской области качества услуг, предоставляемых телеком-оператором социально значимым объектам, которые компания подключает к Сети по госконтракту. Министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин, посетивший в этот день село Озерное Аткарского района, высоко оценил социальные проекты телеком-оператора. Напомним, что в октябре 2020 г. Саратовские школьники также приняли участие в необычном виртуальном онлайн-уроке, организованным компанией «ЭР-Телеком» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Тогда в мероприятии приняли ученики Волгоградской, Тюменских, Архангельских и Рязанских школ – регионов, где «ЭР-Телеком холдинг» является исполнителем государственного контракта.

«В современном мире значимость современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры растет. Пандемия коронавируса стала поводом к переводу многих процессов в онлайн-формат – это затронуло и такие ключевые отрасли как образование, здравоохранение и многие другие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести максимально возможное число государственных и муниципальных услуг в цифровой вид – а это значит, что получить услугу можно будет дома, сидя за своим компьютером. Но доступ ко всем этим сервисам возможен только в том случае, если есть доступ к сети интернет. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы ставим себе задачу обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для всех социально значимых объектов в регионе. Созданные в рамках этого проекта узлы связи открывают возможности для подключения к сети интернет и жителям этих населенных пунктов в том числе, а значит и доступ ко всем современным цифровым сервисам», – сказал Адель Славутин.

Помимо школы, министр проверил как работает интернет в других социально значимых объектах села – пожарной части и здании местной администрации.

По итогам завершенных этапов проекта, интернетом в регионе обеспечены 743 социально значимых объекта (СЗО), в числе которых школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки и другие объекты. Кроме того, 1 декабря 2020 г. телеком-оператор отчитался перед государственным заказчиком о подключении дополнительных 77 объектов, большую часть из которых составили объекты культуры.

В рамках третьего этапа, который завершится в конце 2021 г., на территории области оператор подключит к всемирной сети еще 536 социально значимых объектов.