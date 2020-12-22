Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета

Huawei совместно с Адыгейским государственным университетом (АГУ) развернет высокоскоростную сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций учебного заведения. Проект по модернизации сетевой инфраструктуры университета предполагает установку 40 точек доступа Huawei AirEngine на всех трех этажах здания.

Переход на использование сети нового поколения призван ускорить процесс цифровой трансформации вуза: Wi-Fi 6 более чем в четыре раза превосходит Wi-Fi 5 (802.11aс) по пропускной способности на абонента, а также по количеству одновременных подключений. При этом время задержки снижено в три раза – с 30 мс до 10 мс. Благодаря этому вуз планирует ускорить внедрение цифровых образовательных инструментов и тем самым повысить качество проводимых мероприятий в режиме онлайн.

Парк науки и инноваций Адыгейского государственного университета — уникальная площадка, организованная в целях осуществления и координации деятельности научно-исследовательских и учебно-исследовательских структур университета, учреждений общего и дополнительного образования, представителей бизнеса и партнеров вуза. Парк занимает площадь около 3000 квадратных метров и включает в себя НИИ Комплексных проблем АГУ, лаборатории регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», а также офисы индустриальных партнеров университета.

В Парке науки и инноваций регулярно проходят мероприятия научно-образовательного характера и IT-конференции. Это требует подключения большого количества мобильных устройств с высоким качеством соединения, в связи с чем было принято решение о развертывание сети Wi-Fi 6 на всей территории комплекса. Поставщиком оборудования стала компания Huawei, в 2020 году объявившая о предоставлении особых условий для обновления сетевой инфраструктуры учебных заведений на основе новейших технологий Wi-Fi 6.

ИКТ Академия Huawei на базе Адыгейского государственного университета открылась в июле 2020 года. Вуз выбрал три ключевых сертификационных направления для обучения студентов: HCIA Routing & Switching (Маршрутизация и коммутация), HCIA Security (Безопасность сетей), а также HCIA AI (Искусственный интеллект). По всем трем направлениям преподаватели Адыгейского государственного университета прошли обучение и запустили курс HCIA Routing & Switching для студентов в сентябре 2020 года. Ожидается, что к концу 2020 и в начале 2021 года первые 50 студентов АГУ смогут сдать сертификационный экзамен Huawei HCIA Routing & Switching. В новом семестре 2021 года вуз планирует запустить два других направления: HCIA Security (Безопасность сетей) и HCIA AI (Искусственный интеллект).

ИКТ Академия Huawei – это программа сотрудничества в сфере образования, которую компания предлагает колледжам и университетам для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей отрасли информационно-коммуникационных технологий. Она включает в себя подготовку преподавателей и студентов к проведению авторизованных курсов, целью которых является получение знаний в области практического применений технологий Huawei, и открывает перед всеми участниками возможности для прохождения международной сертификации (экзаменов). В частности, программа включает в себя курсы по технологиям IP, системам хранения данных, искусственному интеллекту, технологиям облачных вычислений, а также ряду других актуальных технологических направлений.

На сегодняшний день в России открыто более 60 ИКТ Академий Huawei. Среди вузов, участвующих в программе – МГТУ им. H. Э. Баумана, МИСиС, МТУСИ, Университет ИТМО, Тюменский государственный Университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и ряд других ведущих учебных заведений. В результате за последние несколько лет более 3000 российских студентов прошли обучение по программе ИКТ Академии Huawei.

Для повышения уровня знаний и оттачивания навыков в сфере ИКТ компания Huawei ежегодно проводит международные соревнования среди ИКТ Академий, в которых приняли участие более 40 тысяч студентов из разных стран мира. Финал проходит в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне. В этом году команды из России были представлены студентами трех учебных заведений: МИСиС, Уральский радиотехнический колледж и МГТУ им. H. Э. Баумана. По итогам соревнований команда МИСиС заняла почетное первое место, а команда УРТК заняла призовое второе место по направлению Cloud. Подобные мероприятия помогают студентам из разных стран не только обменяться знаниями, опытом, навыками, проявить себя в решении поставленных задач, но и приобретать новых друзей и единомышленников, а также становиться полноправными участниками международного профессионального сообщества.