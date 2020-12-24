«Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя

«Тинькофф мобайл» запустил версию 2.0 голосового ассистента «Олега», в которой абоненты могут создавать собственного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами.

Голосовой помощник «Тинькофф мобайла» в новой версии позволяет задать индивидуальное имя, выбрать голос и пол, настроить общение ассистента под разные контакты из телефонной книги и незнакомые номера, прописать собственные фразы приветствий и др.

Каждый пользователь может создать своего уникального «Олега», и не только «Олега»: в новом функционале можно выбрать голос и имя для своего телефонного секретаря. Привычное имя «Олег» можно поменять на «Оля» или любое другое имя или прозвище, а голос можно установить мужской или женский.

Абонент «Тинькофф мобайла» может выбрать, как «Олег» будет его представлять на звонках. Можно задать имя, характеристику, прозвище, должность и т.д. Под разные контакты можно установить и как секретарь будет представлять пользователя: например, контактам не из телефонной книги «Олег» скажет, что передаст информацию «абоненту», а знакомым — «Косте», «Костылю» или «Супербоссу» (в зависимости от того, какое представление для себя пропишет абонент).

Для телефонного секретаря «Тинькофф мобайла» можно настроить приветствия и фразы, которыми «Олег» будет общаться с собеседниками (до 400 символов). Абонент может оставить либо стандартные приветствия, либо задать свои собственные обороты и фразы, которые будет озвучивать голосовой помощник.

Разные приветствия можно установить отдельно для номеров из телефонной книги, и отдельно для незнакомых контактов.

Контакты из телефонной книги абонента «Олег» сможет приветствовать по имени – причем ассистент умеет определять имя контакта даже если оно записано не в стандартной форме.

Например, контакту «Света брови» «Олег» скажет: «Привет, Света! Саша не может ответить. Я ассистент Олег, что мне передать?».

Контакт, записанный в телефонной книге без конкретного имени — например, «Доставка цветов» — «Олег» встретит стандартным приветствием без персонального обращения.

Для «Олега 2.0» можно также настроить, когда отвечать на звонки: автоматически отвечать на все входящие вызовы вместо абонента; телефон находится не в сети; человек сбрасывает вызов; абонент не отвечает 10 и более секунд.

Расшифровка и аудиозапись каждого звонка будут сохраняться в приложении «Тинькофф мобайла».

В ближайшее время личный секретарь научится блокировать спам-звонки или автоматически принимать их вместо абонента. Также «Олег» в «Тинькофф мобайле» интегрирован с сервисом определения номеров «Тинькофф» «Ктозвонит»: секретарь пришлет в SMS-сообщении информацию о звонках с неизвестных номеров и предупредит, если абоненту звонили спамеры или мошенники.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф мобайла», сказал: «Голосовому ассистенту «Олегу» в «Тинькофф мобайле» исполнился один год. За это время он многому научился и полюбился многим нашим абонентам. Новая версия личного секретаря была создана на основе их пожеланий, многие из которых мы реализовали в новой версии помощника. Теперь «Олег» сможет стать альтер эго своего абонента — говорить его же фразами, узнавать знакомые контакты. И при этом с ним остались его умение упрощать любую коммуникацию, надежность и чувство юмора. Уверены, что обновленный голосовой помощник сможет порадовать и сэкономить время еще большему количеству абонентов».

Обновленная версия голосового помощника «Олега» уже доступна абонентам «Тинькофф мобайла» в новых версиях мобильного приложения на iOS и Android. В течение семи дней опробовать новые возможности «Олега» можно бесплатно, затем — по стоимости от 59 руб. в месяц.