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Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше

Телеком Контент

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении «Сберзвук» в 2020 г. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день.

Наибольший прирост клиентов стримингового аудиосервиса «Сберзвук» среди абонентов Tele2 зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону. Среднее время прослушивания музыки на одного пользователя увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 г. Больше всего часов на потребление музыкального контента тратят абоненты из ХМАО, столичного региона, а также Республики Карелии. В среднем по России пользователи сервиса слушают треки около часа в сутки.

Самыми популярными артистами среди абонентов Tele2 в 2020 г. стали MORGENSHTERN, на втором месте – Artik & Asti, на третьем – Zivert, далее – GAYAZOV$ BROTHER$, пятерку лидеров замыкают HammAli & Navai.

Трек «Луна не знает пути» («Тайпан» и Agunda) занял лидирующие позиции по количеству прослушиваний, далее – «РАТАТАТАТА» (MORGENSHTERN и «Витя АК»), на третьем месте – «Любимка» NILETTO, затем – трек Artik & Asti «Девочка, танцуй». Пятое место занимает «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$.

Абоненты Tele2 могут установить приложение «Сберзвук» и использовать сервис бесплатно или оформить премиум-подписку, которая позволит скачивать музыку на телефон, слушать в лучшем качестве даже там, где нет интернета. Кроме того, при подключении услуги интернет-трафик в сети Tele2 в приложении «Сберзвук» тарифицироваться не будет. Также подписка полностью отключает рекламу внутри сервиса.



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