Спецпроекты

«Делимобиль» переоборудует автопарк для развития дальнего автотуризма

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

«Делимобиль» начала подключать автопарк к виртуальному оператору Центр 2М. Специализированная SIM-карта (Multi SIM) будет устанавливаться в терминалах системы телематики автомобиля. На начальном этапе это коснется парка из 1500 машин. В случае успешного завершения тестового периода все машины будут постепенно переходить на Multi SIM -карты.

«Использование Multi SIM-карты позволит предложить клиентам «Делимобиля» больше вариантов поездок и расширение зон для туристических маршрутов на дальние расстояния. На период новогодних праздников мы увеличили туристические маршруты на 45 направлений, расширив зону поездок на делимобиле в три раза. Некоторые из этих территорий имеют ландшафтные сложности, влияющие на качество и стабильность канала связи, поэтому переоборудование нашего автопарка на Multi SIM-карты позволит нам обеспечить безопасность и контроль за дальними поездками и еще больше расширить нашу географию», - прокомментировал Валерий Колесников, руководитель отдела телематики компании «Делимобиль».

Технология Internet of Things, с помощью которой компания уже сейчас получает все данные с телематического оборудования, позволяет удаленно получать всю необходимую информацию от бортовых систем автомобиля, видеть его в мобильном приложении, а также осуществлять контроль и управление автомобилем.

Преимущество Multi SIM-карты в том, что она поддерживает работу в сетях одновременно нескольких сотовых операторов. При использовании этой технологии появляется возможность переключаться на оператора связи, имеющего лучший канал передачи данных в текущий момент времени.

Сейчас, в «Делимобиле» используется несколько моделей телематических терминалов, которые поддерживают работу с одной или двумя SIM-картами разных сотовых операторов.

Основная причина перехода автопарка «Делимобиля» на Multi SIM – это возможность получения стабильного и надежного канала передачи данных, имеющего более широкую зону покрытия, которая позволит расширить территорию поездок для автомобилей и продолжать развивать внутренний автотуризм. Таким образом компания сможет быть всегда на связи с клиентом и автомобилем, которым он управляет, и при необходимости помочь ему в любой ситуации в пути.

В настоящее время, Multi SIM-карты от компании «Центр 2М» позволяют работать в сетях МТС, «Мегафон» и Tele2, но в ближайшее время «Центр 2М» планирует расширение списка операторов.



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