Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче

На строительной площадке Галичского фанерного комбината в Костромской области Segezha Group и МТС запустили систему интеллектуального видеонаблюдения. Она охватывает непосредственно периметр строительной площадки и пропускной пункт. Специализированное программное обеспечение позволяет в удаленном режиме, в том числе со смартфонов, контролировать ход строительства, перемещение автотранспорта и соблюдение техники безопасности.

«Умные» камеры также распознают людей, лица и номера автомашин. Эта функция помогает управлять доступом на строительную площадку транспортных средств и сотрудников. Система также готова информировать руководство о возникновении внештатных ситуаций: автомобильных пробок на въезде, конфликтных ситуациях, фактах нарушения сотрудниками правил безопасности. При этом интеллектуальный видеомониторинг гибко приспосабливается под текущие задачи: служба охраны в личном кабинете в любой момент может задать новые параметры видеонаблюдения.

Камеры ведут запись картинки и звука в круглосуточном режиме. Видео можно отмотать назад и посмотреть архивный материал. Весь объем данных хранится в облаке CloudMTS – он доступен 24/7 любому авторизованному пользователю с доступом в интернет.

«Установленная на стройплощадке система интеллектуального видеонаблюдения усилит режим охраны объекта и безопасности сотрудников. Среди наших приоритетов – предотвращение травматизма на стройке и будущем предприятии, в том числе на работах повышенного риска», – сказал генеральный директор Галичского фанерного комбината Александр Крещенко.

«Внедрение интеллектуального видеонаблюдения – новый уровень организации систем безопасности на территории различных объектов. Высокая эффективность системы обусловлена тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. Это снимает нагрузку с персонала, но при этом обеспечивает высокий уровень безопасности. Кроме того, у «умного» видеонаблюдения высокий потенциал расширения функциональности. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В случае экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые экстренные службы», − отметил директор компании МТС в Костроме Василий Голуб.