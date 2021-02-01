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В «Ростелекоме» состоялись новые назначения

Бизнес Кадры Телеком

В «Ростелекоме» произошли кадровые изменения в руководстве компании.

В массовом сегменте Антон Годовиков назначен вице-президентом по работе с массовым сегментом.

Антон работает в «Ростелекоме» с 2005 г. С ноября 2019 г. являлся вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад».

Диана Самошкина назначена вице-президентом по цифровому бизнесу B2C.

Диана присоединилась к команде «Ростелекома» в 2014 г. С марта 2015 г. являлась вице-президентом по работе с массовым сегментом.

В МРФ Александр Логинов назначен вице-президентом, директором макрорегионального филиала «Северо-Запад».

Александр работает в «Ростелекоме» с 2000 г. С октября 2016 г. занимал должность вице-президента, директора макрорегионального филиала «Дальний Восток».

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