Спецпроекты

Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей

Телеком Мобильная связь Техника

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения клиентов в выборе телефонов за 2020 г. Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тыс. рублей с диагональю от шести дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования достигла 76%, при этом прирост устройств с поддержкой 4G cоставил 10%.

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 г. Доля смартфонов среди всех устройств составила по России 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока – 77%.

Прирост доли смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 за 2020 г. составил около 10%. При этом в части регионов этот показатель выше среднего по России. Так, прирост на 11% зафиксирован на Волге, в регионах Сибири и Черноземья.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны марок Samsung – 24%, Honor – 18%, Xiaomi – 15% и Apple – 11%. По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тыс. руб. В сети оператора прирост устройств этой ценовой категории составил 35%. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от шести дюймов увеличилась на 19 п. п. до 36%.



Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

«Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как работает адаптивная частота обновления экрана в смартфоне?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров