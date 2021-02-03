«Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой

«Транстелеком» организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а также Казахстан с Франкфуртом-на-Майне.

«Компания «Транстелеком» давно и прочно вошла в число признанных лидеров магистрального операторского рынка. Обладая обширным опытом и экспертизой в организации каналов для крупных зарубежных операторов, ТТК обеспечивает соблюдение даже самых жестких SLA и является надежным партнером в реализации крупных проектов континентального масштаба», - прокомментировал руководитель департамента по работе с операторами связи «Транстелекома» Сергей Яковлев.

Компания China Telecom предоставляет услуги проводной телефонии и мобильной связи для более чем 300 миллионов абонентов, а также широкополосного доступа к сети интернет для более 150 миллионов абонентов. ТТК и CT обладают уникальными широко распределенными сетевыми инфраструктурами в различных регионах евроазиатского континента. Сотрудничество между операторами служит взаимному дополнению имеющихся в распоряжении ТТК и CT магистральных ресурсов и созданию масштабной сети быстрого и безопасного обмена данными.