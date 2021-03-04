Спецпроекты

Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»

Телеком Мобильная связь Ритейл Дистрибуция

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи SIM-карт с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах.

Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания стремится предоставить своим клиентам возможности подключения без специального посещения салонов связи. Tele2 запускает продажи SIM в местах, находящихся на ежедневных маршрутах пользователей.

Сейчас приобрести SIM-карту Tele2 можно в розничных магазинах формата «у дома», в аптеках и на АЗС. Оператор продолжает расширять список федеральных и региональных партнеров. Так, подключиться к сети Tele2 можно и на АЗС компании «Лукойл». В марте продажи стартуют в 40 регионах и охватят более 450 автозаправочных станций в Москве, на Северо-Западе, в Центральной России, на Урале, в Поволжье, Черноземье и на Юге.

В альтернативных точках продаж можно приобрести SIM с возможностью саморегистрации, которая позволит активировать подключение самостоятельно и тем самым минимизировать контакты в период пандемии. Для покупки клиентам доступны карты с самым востребованным тарифом «Мой онлайн». Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, он включает безлимит для разговоров в сети Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги – несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».

Другие материалы рубрики

Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Техноблог

Кто покупает данные у провайдеров VPN?

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения