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«Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов

Телеком Интеграция Бизнес-приложения

Qlik объявила, что российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» использует Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов. «Вымпелком» разворачивает для 11 тыс. сотрудников единую платформу Qlik, которая поддерживает цифровую трансформацию компании и обеспечивает доступность данных во всех бизнес-подразделениях.

«Чтобы стать компанией, действительно ориентированной на принятие решений на основе данных, мы используем подход, при котором наша команда топ-менеджеров и подотчетные им департаменты используют аналитику Qlik в своей повседневной работе. Кроме того, еженедельный операционный комитет использует для принятия решений данные не только в формате презентаций, а в интерактивном режиме в едином дэшборде с ключевыми показателями Qlik Sense. Сейчас этот дэшборд является стандартом в компании, как с точки зрения методик расчета показателей, так и с точки зрения функциональности и дизайна, – сказал Владимир Бакланов, руководитель BI-департамента компании «Вымпелком», – Используя Qlik, мы смогли создать единый источник достоверных данных, который дает информацию для поддержки решений, принимаемых в рамках всего бизнеса».

«Вымпелком» также создал центр компетенций, чтобы помогать пользователям создавать собственные аналитические приложения на базе Qlik в соответствии с корпоративными стандартами, которые будут использоваться в масштабах всей организации. Такой подход помогает компании сокращать циклы принятия решений.

Увеличивая скорость разработки востребованных бизнес-пользователями приложений, центр компетенций также способствовал дальнейшему распространению и использованию аналитики данных в организации. Чтобы помочь устранить барьеры входа для тех, кто хочет работать с данными, центр компетенций создал прикладной курс по грамотной работе с данными, который помогает обучать пользователей использованию Qlik, предоставляя им необходимые инструменты для уверенного использования данных, а также самостоятельной разработки аналитических приложений.

«Создание внутреннего курса по использованию платформы Qlik позволило нашим сотрудникам повысить квалификацию в области работы с данными и научиться эффективно работать с аналитическими приложениями, быстрее проверять гипотезы. Что наиболее важно, такой подход означает, что все наши данные теперь размещаются в едином приложении Qlik и для проведения интерактивных совещаний нам больше не нужны отчеты Excel или Powerpoint», – отметил Владимир Бакланов.

В ближайших планах «Вымпелкома» – расширить использование аналитической платформы Qlik с помощью функционала Qlik Geoanalytics, объединив географические данные с различными корпоративными источниками данных для повышения ценности геоаналитики.

«Опыт «Вымпелкома» не только доказывает эффективность подхода демократизации данных, но и демонстрирует успех, которого можно достичь с его помощью. Обучение сотрудников и выстраивание внутренних процессов по работе с аналитикой – ключ к успешному управлению на основе данных и цифровой трансформации», – отметил Алексей Артеменко, региональный директор «Qlik Россия и СНГ».

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