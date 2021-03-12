Спутниковый интернет от РТКОММ становится доступнее

РТКОММ (100% дочернее общество «Ростелекома») объявил о специальной акции «Хорошие новости» для абонентов скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat, проживающих или ведущих бизнес в отдаленных от центра субъектов европейской части России и Западной Сибири. Согласно условиям акции, до 3 мая 2021 года все новые пользователи услуг оператора могут приобрести полный комплект спутникового оборудования по специальной цене 7500 рублей.

В рамках акции новым абонентам SenSat также доступна опция «Безлимит на мессенджеры+», которая позволяет обмениваться сообщениями без ограничений, оставаясь на связи и решая важные деловые вопросы или просто общаясь с друзьями и близкими там, где отсутствует проводная связь.

«РТКОММ как лидер рынка спутниковой связи России внимательно отслеживает пожелания как действующих, так и потенциальных пользователей, создавая для них новые возможности и предлагая по-настоящему выгодные условия. Специальная акция “Хорошие новости” — оптимальное решение для новых абонентов SenSat. Пожалуй, впервые спутниковое оборудование становится таким доступным. Мы рассчитываем, что новая акция повысит привлекательность наших услуг и поможет привлечь новых клиентов, для которых принципиальное значение имеет цена комплекта подключения и высокая надежность связи», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Для того чтобы стать участником акции «Хорошие новости», необходимо приобрести, установить и активировать комплект подключения спутникового интернета, выбрать тарифный план и заключить договор с РТКОММ. Приобрести оборудование можно в развитой партнерской сети официальных дилеров SenSat.

Акция распространяется на оборудование для работы в Ка-диапазоне через космический аппарат «Ямал-601» с учетом зон покрытия спутника в европейской части России и Западной Сибири. Узнать подробности акции и оставить заявку на подключение можно на сайте SenSat.