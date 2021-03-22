Спецпроекты

Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, предоставил клиентам возможность воспользоваться услугой MNP, находясь за пределами домашнего региона. Теперь клиенты любого оператора в Москве и области смогут подключиться к тарифам Tele2 домашнего региона, находясь в Санкт-Петербурге, тогда как петербуржцы – во время пребывания в Москве.

Для удобства клиентов Tele2 первой из операторов «большой четверки» предоставила москвичам и петербуржцам возможность воспользоваться услугой переноса номера по MNP, находясь за пределами домашнего региона. Так, клиенты любого оператора, заключившие договор на оказание услуг связи в Москве и области, могут перенести свой номер в Tele2, не приезжая в домашний регион. Петербуржцы во время длительного пребывания в Москве также могут подключиться к тарифам своего региона в столице, осуществив переход по MNP.

Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо обратиться в один из салонов связи Tele2 и приобрести SIM-карту с функцией саморегистрации. Активировать ее можно сразу в салоне, воспользовавшись консультацией продавца, или самостоятельно в удобное время в приложении «Мой Tele2». Дистанционная процедура регистрации позволяет сократить время обслуживания и упростить процессы подключения. Заявление о переносе номера по MNP автоматически формируется в приложении – клиенту нужно только расписаться на экране.

Миграция трафика между двумя столицами стабилизировалась и почти достигла допандемийных значений. Специалисты Tele2 по данным подтвердили эту гипотезу. Так, в аэропорту Пулково объем потребляемого москвичами трафика за январь-февраль 2021 г. составил 37% от общего числа гигабайтов, скачанных здесь абонентами из других регионов. В столице интернет-активность петербуржцев распределилась поровну между аэропортами Шереметьево, Внуково и Домодедово – их доля от общего числа скачанного трафика в среднем составила 30%.

Ирина Буцких, руководитель департамента клиентского сервиса макрорегиона «Москва» Tele2, сказала: «Клиентское обслуживания сегодня – это комплексный процесс. Нашей первостепенной задачей остается сделать каждое предложение максимально гибким с точки зрения того, что реально нужно клиенту. Запуск проекта «Две столицы» дает клиенту большую свободу в пользовании услугой переноса номера и позволяет сменить оператора здесь и сейчас, даже во время отпуска или деловой поездки. Это смелый шаг для клиентского сервиса. Таким образом, наши абоненты и потенциальные клиенты выбирают удобный для них способ подключения к сети без необходимости ждать возвращения домой».

Другие материалы рубрики

Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM

Техноблог

Скрытый майнинг — когда начинать бояться?

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота