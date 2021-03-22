Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц

Tele2, российский оператор мобильной связи, предоставил клиентам возможность воспользоваться услугой MNP, находясь за пределами домашнего региона. Теперь клиенты любого оператора в Москве и области смогут подключиться к тарифам Tele2 домашнего региона, находясь в Санкт-Петербурге, тогда как петербуржцы – во время пребывания в Москве.

Для удобства клиентов Tele2 первой из операторов «большой четверки» предоставила москвичам и петербуржцам возможность воспользоваться услугой переноса номера по MNP, находясь за пределами домашнего региона. Так, клиенты любого оператора, заключившие договор на оказание услуг связи в Москве и области, могут перенести свой номер в Tele2, не приезжая в домашний регион. Петербуржцы во время длительного пребывания в Москве также могут подключиться к тарифам своего региона в столице, осуществив переход по MNP.

Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо обратиться в один из салонов связи Tele2 и приобрести SIM-карту с функцией саморегистрации. Активировать ее можно сразу в салоне, воспользовавшись консультацией продавца, или самостоятельно в удобное время в приложении «Мой Tele2». Дистанционная процедура регистрации позволяет сократить время обслуживания и упростить процессы подключения. Заявление о переносе номера по MNP автоматически формируется в приложении – клиенту нужно только расписаться на экране.

Миграция трафика между двумя столицами стабилизировалась и почти достигла допандемийных значений. Специалисты Tele2 по данным подтвердили эту гипотезу. Так, в аэропорту Пулково объем потребляемого москвичами трафика за январь-февраль 2021 г. составил 37% от общего числа гигабайтов, скачанных здесь абонентами из других регионов. В столице интернет-активность петербуржцев распределилась поровну между аэропортами Шереметьево, Внуково и Домодедово – их доля от общего числа скачанного трафика в среднем составила 30%.

Ирина Буцких, руководитель департамента клиентского сервиса макрорегиона «Москва» Tele2, сказала: «Клиентское обслуживания сегодня – это комплексный процесс. Нашей первостепенной задачей остается сделать каждое предложение максимально гибким с точки зрения того, что реально нужно клиенту. Запуск проекта «Две столицы» дает клиенту большую свободу в пользовании услугой переноса номера и позволяет сменить оператора здесь и сейчас, даже во время отпуска или деловой поездки. Это смелый шаг для клиентского сервиса. Таким образом, наши абоненты и потенциальные клиенты выбирают удобный для них способ подключения к сети без необходимости ждать возвращения домой».