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В «Билайне» назначен вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию

Бизнес Кадры Телеком

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о назначении Софии Ивановой на должность вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию.

София Иванова будет отвечать за укрепление репутации бренда, развитие коммуникаций с российскими медиа и продвижение ESG-повестки.

Иванова будет работать в прямом подчинении генерального директора «Вымпелкома» Александра Торбахова.

Александр Торбахов, генеральный директор «Вымпелкома», сказал: «Мы рады, что к нашей команде присоединяется такой опытный и известный на рынке специалист. София Иванова обладает необходимой «Билайну» экспертизой в коммуникационной поддержке компаний, которые переживают серьезную трансформацию. Мы рассчитываем, что ее опыт поможет нам донести до клиентов и медиасообщества наши новые ценности и приоритеты».

София Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию «Вымпелкома», отметила: «Билайн» является одним из самых сильных и позитивных российских брендов с большой историей, амбициозными целями и сильной командой. Рада стать ее частью в столь интересный период: сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, подготовке к эре 5G, внедрению новой клиентоцентричной стратегии. Эти изменения требуют перезагрузки форматов и подходов к коммуникации, ее каналам и скорости. Убеждена, что уже в ближайшее время бренд заиграет новыми красками, сохранив при этом свои яркие стороны».

У Ивановой многолетний опыт работы в сфере коммуникации. До прихода в «Вымпелком» она возглавляла пресс-службу «Сбера», где отвечала за коммуникации Сбербанка и компаний экосистемы. До этого руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в группе компаний «Калашников». Ранее София Иванова являлась PR-директором группы компаний Rambler&Co.

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