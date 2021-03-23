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«Эр-Телеком» представил новые функции «умных домофонов»

Телеком Контент

«ЭР-Телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») запустил функцию скачивания видеоархива, а также кнопку «поделиться» видео для мобильного приложения управляющего «умными домофонами» компании.

Благодаря новой функциональности у пользователей появилась возможность скачать видеоархив «умного домофона» на свое мобильное устройство. Также они могут поделиться видео с любым желающим.

В случае ЧП и других инцидентов, включая кражи, хулиганство или вандализм, пользователи «умных домофонов» могут легко выявить нарушителей и передать необходимые видеоматериалы сотрудникам правопорядка.

Ранее видео с домофонных панелей можно было смотреть только онлайн. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо обновить мобильное приложение, войти в архив видео, выбрать место начала фрагмента, затем нажать кнопку «скачать фрагмент» и выбрать его продолжительность.

Сергей Пухарев, руководитель продукта «Цифровой дом» компании «ЭР-Телеком холдинг», сказал: «Мы с большим вниманием изучаем все отзывы и просьбы, которые оставляют наши пользователи и непрерывно совершенствуем интерфейс приложения. Установка наших домофонов помогает следить за порядком и безопасностью во дворах. Особенно мы гордимся тем, что все новые функции разрабатывает наша собственная команда».

Сегодня мобильное приложение для «умных домофонов» «Дом.ru» используют более 560 тыс. клиентов компании. Цифровые домофонные панели установлены в 38 городах страны.

Планируется, что в 2021 г. число «умных домофонов» вырастет в два раза. «Умные» устройства будут установлены на 55 тыс. подъездов по всей России и дополнятся новыми функциями, включая «родительский контроль» и другими.



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