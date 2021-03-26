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«С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах

Безопасность Телеком Техника

«С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, и «Аквариус», производитель и поставщик отечественной компьютерной техники и ИТ-решений, объявили о подписании партнерского договора, в рамках которого будет дан старт производству VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией «С-терра шлюз» на российских аппаратных платформах Aquarius.

Цель сотрудничества компаний – импортозамещение в сфере информационной безопасности. Серверные системы Aquarius состоят в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Программное обеспечение для шлюзов безопасности «С-терра» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, продукты сертифицированы ФСБ России и ФСТЭК России.

Новые VPN-продукты, созданные специально для российских заказчиков, позволят выполнить требования законодательства по обеспечению защиты информации как государственным организациям и учреждениям, субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), так и коммерческим предприятиям.

«Наша компания всегда ориентируется на потребности заказчиков, оперативно адаптируя параметры выпускаемой продукции. В этом стремлении мы полностью совпадаем с компанией «Аквариус», которая с таким же вниманием относится к запросам своих клиентов, – отметил Михаил Иванов, генеральный директор компании «С-терра сиэспи». – Мы рады представить качественное, функциональное, доступное по цене оборудование для защиты передаваемой информации. В составе новых криптошлюзов – российское программное обеспечение от компании «С-терра сиэспи», интегрированное в российскую же аппаратную платформу от компании «Аквариус». Мы уверены в том, что новые отечественные шлюзы безопасности быстро обретут популярность и займут заметное место на рынке».

«Мы заинтересованы в том, чтобы серверы нашей разработки получили широкое применение не только у заказчиков, но и стали основой комплексных решений, – отметил Сергей Белкин, вице-президент компании «Аквариус», руководитель технической дирекции. – «Аквариус» на протяжении многих лет входит в топ-10 крупнейших компаний в рейтингах информационной безопасности. «С-терра сиэспи» является опытным экспертом-разработчиком средств сетевой защиты. Мы уверены, что данное соглашение позволит предложить рынку востребованное программно-аппаратное решение на аппаратных платформах из реестра Минпромторга России для обеспечения высокого уровня информационной безопасности в соответствии с новыми требованиями регуляторов по переходу на российские аппаратные платформы в критически важных отраслях».

Первые тестовые испытания, проведенные инженерами компаний, показали достижение высокой производительности шифрования при сохранении скорости передачи данных. Планируется, что продажи новых шлюзов безопасности «С-терра шлюз» на аппаратных платформах Aquarius начнутся в IV квартале 2021 г.

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