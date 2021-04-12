Yota обнулит трафик на Okko

Клиенты Yota теперь могут оплатить доступ к онлайн-кинотеатру Okko с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для просмотра контента.

Сервис можно подключить в мобильном приложении Yota. При подключении клиент сможет выбрать один из двух вариантов платного доступа к сервису: «Лайт» за 199 руб. и «Оптимум» за 399 руб. Каждый новый пользователь также получит бесплатный пробный период на 30 дней, при этом за день до окончания клиенту придет SMS с напоминанием.

При подключении к Okko через Yota клиентам будет доступна библиотека из более чем 100 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов, образовательных и развлекательных программ, а также безлимитный трафик для их просмотра.

«Сотрудничество с Okko – важный шаг в развитии нашего портфеля цифровых продуктов. Уверен, что наш совместный продукт будет хорошо принят пользователями», – сказал руководитель по digital-продуктам Yota Сергей Малышев.