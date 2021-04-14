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Tele2 подарит B2B-клиентам дополнительный трафик

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интернет-активность бизнес-абонентов по России с января по март 2021 г. Потребление дата-трафика в B2B-сегменте увеличилось на 66% год к году при росте числа бизнес-абонентов на 6%. Непропорциональная динамика потребления и новых подключений указывает на все более активное использование клиентами цифровых услуг для деловых задач. В ответ на изменившийся профиль потребления бизнес-сообщества Tele2 предлагает новым клиентам удвоить пакет услуг при той же абонентской плате.

Несмотря на ослабление ограничений на фоне пандемии коронавируса, часть компаний сохранила режим удаленной работы для своих сотрудников. Весной крупные предприятия официально анонсировали введение гибридного формата – сочетание работы в офисе и дома.

Распространение «дистанционки» оказало существенное влияние на увеличение объемов потребления мобильного интернета бизнес-клиентами Tele2. B2B-абоненты оператора с января по март 2021 г. скачали и отправили на 67% больше трафика, чем в прошлом году. Среднее потребление мобильного интернета на одного B2B-клиента выросло на 40%, на одного пользователя М2М-решений – на 11%.

Любопытно, что в феврале кривая потребления гигабайтов шла вниз: интернет-активность снизилась на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте компания зафиксировала повышенную потребность бизнес-сектора в мобильном интернете – доля скачанных гигабайтов составила 35% от общего объема дата-услуг за квартал.

Оператор проанализировал воздействие внешних факторов на бизнес и ввел возможность увеличения пакета голосового или дата-трафика на ряде тарифов. Так, компания предлагает новым абонентам удвоить пакет минут или гигабайтов на тарифах «Мой бизнес М» или «Мой бизнес L». При этом абонентская плата останется на прежнем уровне.

Предложение доступно новым бизнес-клиентам и действует в течение 12 месяцев. Дополнительный пакет минут или гигабайтов на выбор предоставляется ежемесячно с момента активации SIM-карты и оплаты тарифного плана. Для постоянного действия акции важно, чтобы клиент своевременно и в полном объеме вносил абонентскую плату.



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