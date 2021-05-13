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Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России

Телеком Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Sitronics Group представила готовое отечественное решение для подключения рабочих мест сотрудников МЧС к автоматизированной информационно-управляющей системе «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Создание, развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и информационно телекоммуникационной инфраструктуры в организациях системы МЧС России является на текущий момент важной задачей. Sitronics Group совместно с технологическими партнерами разработала проект готового решения для подключения автоматизированных рабочих мест территориальных органов, учреждений и организаций МЧС России к автоматизированной информационно-управляющей системе РСЧС с учетом требований по информационной безопасности.

Система работает на российском оборудовании и программном обеспечении, включает в себя виртуальные рабочие столы, защищенную сеть, видеоконференцсвязь и телефонию. С ее помощью решается вопрос дистанционного контроля и эффективной координации работ в любых чрезвычайных ситуациях из любой точки страны. К системе могут быть подключены сотрудники органов управления и кризисных центров, сил спасения, специализированных сил реагирования МЧС.

Решение Sitronics Group для организации унифицированной рабочей среды реализовано на базе отечественной платформы GM Smart System, российской разработке компании «Гетмобит». Цифровая платформа связывает в единую экосистему автоматизированных рабочих мест пользователя и инфраструктурные сервисы (ВКС и IP-телефонию, веб-сервисы, а также терминальные, включая VDI). На стенде установлены и подключены через VPN-туннель универсальные док-станции GM-Box с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

«Мы представили протестированное комплексное решение с учетом потребностей и рекомендаций реализующейся в МЧС Федеральной программы. В режиме реального времени на стенде демонстрируются технологические возможности системы и несколько сценариев, включая кейс с режимом работы в физически изолированных сетевых контурах», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Мультивендорная интеграция с любыми VDI- и UC-платформами российских производителей дает гибкость в развитии технологической инфраструктуры и становится конкурентным преимуществом в ИТ-проектах, когда нужно быстро, практически «с колёс» обеспечить включение решения в существующую систему. Мы даем заказчикам абсолютно гибкий инструмент для адаптации «под себя» инфраструктуры рабочих мест, минимизируя затраты на переход с одного корпоративного стандарта АРМ на другой. И это огромная ценность», – отметила генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

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