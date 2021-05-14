Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN) на базе решения Cisco Meraki для Brunel — голландской консалтинговой компании по подбору персонала. Brunel получила безопасное и простое в управлении сетевое решение.

Проект реализуется в рамках долгосрочного стратегического партнерства компаний. Brunel поставила перед Orange задачу консолидировать и стандартизировать глобальную сеть (WAN) по технологии MPLS, чтобы сотрудники могли использовать решения Microsoft Modern Workplace (совместное рабочее место) и в результате продуктивно работать из любого места. Кроме того, Brunel стремилась упростить управление сетью и повысить рентабельность, в том числе быстрее открывая новые офисы.

Orange Business Services развернул на сети Brunel глобальное решение Meraki SD-WAN. Среди его функций — управляемые интернет-подключения и интеграция с публичным облаком Microsoft Azure.

Brunel и Orange будут управлять сервисом совместно. Сотрудники консалтинговой компании с помощью панели управления могут локально вносить повседневные операционные изменения, что делает решение более гибким и масштабируемым для основного ИТ-подразделения компании.

«У нас доверительные отношения с Orange. Партнер предоставил нам решение XXI века, которое обеспечивает непрерывность, гибкость и масштабируемость, необходимые для развития бизнеса. За счет перехода на SD-WAN нам удалось сократить расходы примерно на 30%, предоставить сотрудникам надежный доступ в любое время и в любом месте, обеспечить производительность и защиту сети на будущее», — сказал директор по информационным технологиям Brunel Стефан де Бур (Stefan de Boer).

«После внедрения SD-WAN Brunel получила простую, быструю и «умную» инфраструктуру, которая поддерживает постоянно включенные мобильные устройства с помощью централизованной платформы управления. Результатом стала безопасная и рентабельная сеть, которая полностью поддерживает амбиции роста Brunel», — отметил старший вице-президент Orange Business Services в Европе Немо Вербист (Nemo Verbist).