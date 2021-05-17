Спецпроекты

WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»

Телеком

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID (Мобильный ID) от «Билайн». Доступ к услуге могут получить граждане Российской Федерации.

Подтвердить личность можно в любом удобном месте и независимо от времени суток при наличии телефона с доступом в интернет. Для этого необходимо заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат. Далее подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на телефон и в WebMoney Keeper.

«Сервис Mobile ID это один из революционных кросс-операторских продуктов, который не только позволяет ускорить процесс идентификации, но и существенно его обезопасить, так как идентификация происходит только по номеру телефона. С точки зрения защиты персональных данных у Mobile ID фактически нет аналогов, а совсем недавно с его помощью мы даже подписали первые соглашения. Среди абонентов Билайн таким методом авторизации пользуется уже более полумиллиона человек, и мы рады, что теперь такая возможность будет у клиентов WebMoney. Уверен, что у Мобильного ID большие перспективы, и в ближайшее время мы расскажем о подключении к нему ряда крупных компаний», — рассказал исполнительный вице-президент «ВымпелКом» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Мобильный ID — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Технология создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.

Другие материалы рубрики

В Мегафоне будет новый гендиректор. Подробности

В России заочно арестован сын основателя «Билайна»

Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei

Все о репликации данных в IaaS и DRaaS

Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация

Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Техноблог

Как заряжать смартфон быстрее — 5 лайфхаков

Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России