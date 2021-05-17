WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн»

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса Mobile ID (Мобильный ID) от «Билайн». Доступ к услуге могут получить граждане Российской Федерации.

Подтвердить личность можно в любом удобном месте и независимо от времени суток при наличии телефона с доступом в интернет. Для этого необходимо заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат. Далее подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на телефон и в WebMoney Keeper.

«Сервис Mobile ID — это один из революционных кросс-операторских продуктов, который не только позволяет ускорить процесс идентификации, но и существенно его обезопасить, так как идентификация происходит только по номеру телефона. С точки зрения защиты персональных данных у Mobile ID фактически нет аналогов, а совсем недавно с его помощью мы даже подписали первые соглашения. Среди абонентов Билайн таким методом авторизации пользуется уже более полумиллиона человек, и мы рады, что теперь такая возможность будет у клиентов WebMoney. Уверен, что у Мобильного ID большие перспективы, и в ближайшее время мы расскажем о подключении к нему ряда крупных компаний», — рассказал исполнительный вице-президент «ВымпелКом» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Мобильный ID — инструмент, разработанный на базе технологии Mobile Connect. Технология создана ассоциацией мобильной связи, которая координирует разработку — GSMA. Mobile Connect — международный проект, призванный создать единый стандарт цифровой аутентификации и идентификации на основе абонентского номера.