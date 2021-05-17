Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото

На территории России и СНГ в продажу поступили LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Zyxel Россия».

Устройства способны обеспечивать домохозяйство интернетом в зоне действия сотового сигнала. Для работы устройств используется SIM-карта одного из доступных в регионе сотовых операторов. Потребителям сигнал раздается по Wi-Fi или витой паре.

LTE7480 LTE-A Pro подойдет тем, кто нуждается в сверхбыстром и высокопроизводительном интернет-канале с гибкостью развертывания.

Уличный маршрутизатор 4G LTE-A Zyxel LTE7480-M804 поддерживает 3GPP UE 12 категории – лучшую технологию LTE со скоростями передачи данных до 600 Мбит/с через 4 пространственных потока на трех поднесущих.

Новые LTE-роутеры Zyxel Networks: уличный LTE7480, комнатный LTE5388 и карманный LTE2566

Встроенные антенны 4x4 MIMO с высоким коэффициентом усиления до 8 дБи на элемент эффективно работают в условиях внешней среды. Уличный дизайн позволяет направить его в сторону базовой станции, чтобы поднять уровень сигнала и увеличить скорость соединения.

Установка осуществляется с помощью прилагаемого комплекта для монтажа на стене или шесте. Кроме того, в комплекте поставки присутствуют инжектор 802.3af/at PoE и встроенный модуль Wi-Fi для дистанционной настройки маршрутизатора.

Маршрутизатор LTE7480 подключается к мобильному приложению Zyxel, отображающему график мощности радиосигнала для позиционирования с базовой станцией. Через радиоинтерфейс пользователь получает удаленный доступ к устройству по протоколам TR-069, HTTP и FTP для полной настройки и обновления ПО.

Zyxel LTE7480 с грозозащитой K.21 6 кВ/300A в совокупности с IP68 гарантирует высококачественное соединение и более длительный срок службы устройства, несмотря на погодные условия и природные катаклизмы. LTE7480 работает в широком диапазоне температур и влажности.

Устройство объединяет в себе функции точки доступа Wi-Fi, шлюза LAN и VoIP/VoLTE/телефона. Работать может как в режиме моста, так и в режиме маршрутизатора, что упрощает развертывание и интеграцию устройства в существующую среду.

Оснащенный технологией 4G LTE-A Cat.12, Zyxel LTE5388 «разгоняется» до скорости 600 Мбит/с за счет трехполосного агрегирования несущих и встроенных высокопроизводительных антенн 4x4 MIMO. Устройство снабжено двумя портами для подключения внешних LTE-антенн, что улучшает качество приема сотового сигнала и стабильность соединения.

Функция Dual-WAN failover позволяет настроить LTE в качестве резервного интернет-соединения в случае проблем с основным проводным соединением. Кроме того, можно установить LTE в качестве основного подключения, а порт LAN – в качестве WAN для резервного подключения.

LTE5388 использует двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц и поддерживает подключение до 64 внешних устройств одновременно. Устройство можно подключить к шлюзу безопасности, коммутатору, серверам NAS, VoIP/VoLTE/телефонам или другим устройствам, чтобы удовлетворить потребности вашей корпоративной или домашней сети.

Маршрутизатор является plug-and-play устройством и управляется через интуитивно понятный веб-интерфейс.

Благодаря поддержке широкополосной беспроводной технологии, G LTE-Advanced Zyxel LTE2566 обеспечивает скорость скачивания данных до 300 Мбит/сек и скорость загрузки до 50 Мбит/сек.

Устройство поддерживает работу на двух частотах Wi-Fi 2,4 или 5 ГГц. К маршрутизатору могут подключиться до 32 клиентов, что позволяет раздавать интернет друзьям на вечеринке или коллегам при совместной работе. Для подключения к LTE2566 достаточно просканировать QR-код, отображаемый на экране устройства.

Маршрутизатор оснащен емким аккумулятором 3000 мА/ч, обеспечивая непрерывную работу устройства в течение 10 часов без перезарядки или 300 часов в ждущем режиме. Подзарядка LTE2566 осуществляется через порт microUSB от любого внешнего аккумулятора или от электрической сети.