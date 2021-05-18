Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков

Mail.ru Group запустила новый проект «Скринкасты» на канале «Технострим». В рамках проекта эксперты Mail.ru Group расскажут и покажут, как делают свою работу. Зрители смогут увидеть, какими инструментами пользуются ИТ-специалисты из разных проектов для решения задач, понять ход их мыслей и повторить действия.

Скринкасты будут выходить каждую неделю. Продолжительность выпуска – 15–20 минут: специалисты Mail.ru Group будут делиться профессиональными секретами, говорить о распространенных проблемах и о работающих способах их решения.

В первых четырех выпусках члены команды Delivery Club расскажут и покажут, как развивать дизайн-систему проекта и как сделать ее открытой, а также как создавать виджеты для приложения. Героями следующих выпусков станут специалисты «Почты Mail.ru», «Юлы», «Ситимобила», All Cups, Tarantool, «Маруси» и других проектов экосистемы VK.

Дебютный выпуск скринкаста вышел 18 мая 2021 г. В нем разработчик Александр Аносов продемонстрировал, как работают со шрифтами в Delivery Club. В следующих выпусках он расскажет, как писать виджеты и учить приложение общаться, что такое менеджер зависимостей и как им пользоваться.

«Технострим» — образовательный канал для ИТ-специалистов, который ведет Mail.ru Group. На нем собраны курсы по языкам программирования, мобильной разработке, проектированию интерфейсов, безопасности и тестированию, управлению продуктом и другим темам. На канале можно посмотреть лекции и мастер-классы, а также ток-шоу для айтишников Oh My Code и записи подкаста «Будущее, которое мы заслужили» — о технологиях и о том, как они меняют мир.