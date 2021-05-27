РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири

РТКОММ активно расширяет партнерскую сеть подключения к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat в Сибирском федеральном округе. За 2020 год количество официальных дилеров выросло более, чем на 20%. Это свидетельствует о позитивной динамике подключений и расширении географии предоставления доступа владельцам загородной недвижимости, а также собственникам малого и среднего бизнеса, ведущим его на труднодоступных и удаленных территориях.

«Спутниковая связь помогает экономить миллионы рублей бюджетных средств для небольших поселков в Красноярском крае, она поддерживает строительство успешных экологических бизнесов в горах Алтая и даже способна помочь организовать поиски останков динозавров юрского периода в Кемеровской области. Все это — яркие иллюстрации преимуществ, которые дают людям современные спутниковые решения. Количество подключаемых вместе с РТКОММ абонентов растет, а это значит, что спутниковый интернет приходит на помощь людям там, где может справиться только он», — сказал генеральный директор «НадНами.РУ» Егор Кыштымов.

На территории Забайкалья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ организует официальный дилер — компания «С-Телеком» (г. Чита). «Спутниковые решения РТКОММ и, в частности, услуги, предоставляемые под торговой маркой SenSat, предназначены для тех районов, где никогда не было стабильной связи. Пожалуй, это единственное решение, позволяющее получить качественный скоростной интернет, телефонную связь и другие телекоммуникационные услуги. Одно из главных преимуществ предложения — скорость передачи данных до 45 Мбит/с. За несколько лет сотрудничества с РТКОММ мы подключили много пользователей. Среди них есть как физлица, которые хотят в первую очередь иметь доступ к электронной почте и социальным сетям в своем загородном доме, так и предприниматели, которые создали бизнес на удаленных и труднодоступных территориях: пасеки, сыроварни, мараловодческие хозяйства, золотодобывающие компании — там, где нет развитой оптической инфраструктуры. РТКОММ ведет грамотную маркетинговую политику: помимо акций по сезонному снижению цен на оборудование, которые позволяют охватить широкие массы новых пользователей, РТКОММ запустил линейку умных тарифных опций, предназначенных для гибкого реагирования на запросы пользователей и повышения уровня клиентского сервиса для уже действующих абонентов», — сказал генеральный директор «С-Телеком» Борис Шипило.