Спецпроекты

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске первой в Санкт-Петербурге масштабной пользовательской пилотной сети 5G. Абоненты МТС смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками в шестнадцати популярных местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, в том числе на территории «Экспофорума», где пройдет Петербургский международный экономический форум.

«МТС провела в Петербурге большое число тестов и пилотов в сфере 5G, в 2019 г. в Кронштадте мы первые в России запустили закрытую тестовую сеть в масштабах города. Сегодня, специально для гостей ПМЭФ и города Санкт-Петербурга, мы представляем первую пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях — при загрузке тяжелого контента, трансляциях в UHD-качестве, использовании витуальной реальности и облачных игр , — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. — Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке её совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг».

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: «Экспофорум» (основная площадка ПМЭФ); Дворцовая площадь;Газпром Арена, площадь у стадиона; Яхтенный мост; технопарк «Ленполиграфмаш»; Ботанический сад; ул. Итальянская, Площадь Искусств; ул. Малая Монетная, офис МТС; Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта; Кронштадт, Летний сад; Кронштадт, ул. Восстания; Кронштадт, ул. Посадская; Кронштадт, пр. Ленина; Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод.

Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд». Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи

Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов

Как ограничить TikTok и другие приложения на смартфоне ребенка: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров

Ученые нашли внеземной радиоактивный изотоп: какие научные теории придется пересмотреть?

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи
Показать еще