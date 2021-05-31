«Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и облачных сервисов, и разработчик продуктов и решений для видеосвязи Trueconf организовали защищенный сеанс видеоконференцсвязи (ВКС), связавший министра обороны России Сергея Шойгу и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова с ведущими вузами страны. Сеанс связи состоялся в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы». С помощью программного ВКС-сервера Trueconf на экран впервые в мире одновременно были выведено изображение 350 участников, что стало рекордным количеством для такого типа мероприятий.

Проведение видеоконференции такого масштаба стало возможно благодаря постоянному совершенствованию компаний Trueconf и «Ростелекома» в области внедрения и администрирования серверов многоточечных конференций.

В 2021 г. «Ростелеком» и Trueconf развернули платформу видеоконференцсвязи Trueconf Enterprise в защищенном облаке «Ростелекома», чтобы обеспечить потребности крупных компаний в отечественных системах видеосвязи, не требующих развертывания в ЦОДе заказчика. Решение подойдет организациям, которые хотят ускорить процесс и сократить затраты при развертывании ВКС-решений в своих внутренних контурах, и готовых использовать предоставляемое комплексное решение на мощностях национальной облачной платформы «Ростелекома». Решение позволяет увеличивать число пользователей ВКС и обеспечивает интеграцию с уже имеющимися в распоряжении заказчика другими внешними решениями, используемыми на рынке систем ВКС.

Платформа ВКС Trueconf, развернутая в защищенном облаке «Ростелекома», поддерживает одновременное подключение к одной конференции до 1 тыс. пользователей и позволяет проводить групповые 4K-видеовстречи, вебинары, видеоуроки и совещания со всеми необходимыми инструментами для удаленного взаимодействия.

Программные решения Trueconf работают со всеми популярными операционными системами и мобильными платформами, а также интегрируется с ИТ-системами организаций: Active Directory, терминалами видеоконференцсвязи сторонних производителей, телефонией и другими службами. Развертывание платформы Trueconf можно осуществить в течение 15 минут, существенно снижая нагрузку на ИТ-специалистов организации и ее инфраструктуру.

В 2020 г. с началом периода пандемии COVID-19 и необходимости перехода на удаленный режим работы «Ростелеком» развернул ВКС-систему Trueconf для организации видеовстреч и совещаний между своими сотрудниками по всей стране. В настоящее время ВКС-система Trueconf обеспечивает более половины потребностей компании по организации и проведению удаленных собраний, презентаций и семинаров, что составляет около 30 тыс. сеансов ВКС в месяц с участием более 100 тыс. сотрудников компании и внешних участников.