D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W

D-Link представила новый промышленный восьмипортовый гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для применения в сетях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Новинка предназначена для работы в расширенном диапазоне температур от -40°С до +75°С, поддерживает резервирование питания и полностью соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, ударам, свободному падению и внешним воздействиям на корпус со степенью защиты IP30.

Технические характеристики DIS-100G-8W: 8 портов 10/100/1000BASE-T с защитой от статического электричества до 2 кВ; резервируемое питание за счет подключения двух независимых источников постоянного тока (от 12 В до 58 В); релейный выход для аварийной сигнализации и оповещения о сбое питания (1А при 24 В DC); пассивная система охлаждения без подвижных элементов; прочный стальной корпус с креплением на DIN-рейку (крепежный набор входит в комплект поставки); компактное исполнение 118 x 97 x 39 мм с возможностью размещения в шкафах с ограниченным пространством.

Функциональные возможности DIS-100G-8W: защита от широковещательного шторма; поддержка QoS для приоритетной передачи критичного к задержкам трафика; поддержка Jumbo-фреймов размером до 9 Кбайт для ускоренной передачи «тяжелых» файлов; механизм управления потоком IEEE 802.3x для предотвращения перегрузки сетевых соединений; размер таблицы коммутации – 8К MAC-адресов; не требует настройки, прост в установке и эксплуатации.

Помимо DIS-100G-8W с 8 портами Gigabit Ethernet, в линейку промышленных коммутаторов DIS-100G также входят: DIS-100G-5W с 5 портами 10/100/1000Base-T; DIS-100G-5SW с 4 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP; DIS-100G-5PSW с 4 PoE-портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP, PoE-бюджет до 120 Вт; DIS-100G-6S с 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP; DIS-100G-10S с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP.

Коммутатор D-Link DIS-100G-8W

Новый промышленный коммутатор DIS-100G-8W доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $320.