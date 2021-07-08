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«Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала

В Челябинской области определен список населенных пунктов, где национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» построит базовые станции мобильной связи в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Телеком-строительство пройдет в восьми населенных пунктах Южного Урала: это село Верх-Катавка Катав-Ивановского муниципального района, села Калуга-Соловьевка и Ханжино Красноармейского муниципального района, деревни Большая Иркабаева, Большая Казакбаева, Большая Тюлякова в Кунашакском районе, а также деревня Мичурино Соснового муниципального района и село Михайловка Пластовского муниципального района.

Благодаря формированию телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей появятся мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и высокоскоростной беспроводной интернет.

«Базовые станции мы планируем запускать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Для подключения сел и деревень Челябинской области специалисты “Ростелекома” суммарно проложат около четырех километров оптики. В настоящее время проводятся согласования проектно-сметной документации и графика работ с муниципалитетами и подведомственными организациями. Работы планируется завершить к концу 2021 года. Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицинских сервисов», − рассказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, формирует задание для подрядчиков, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

«Ростелеком» на Южном Урале реализует проект по устранению цифрового неравенства с 2015 года. В конце 2020 года провайдер успешно завершил первый этап УЦН в 258 населенных пунктах Челябинской области численностью от 250 до 500 жителей. Для своевременной установки рекордного количества точек Wi-Fi-доступа провайдер за счет собственных инвестиций провел около 3 000 километров волоконно-оптических линий связи. Это значение на 250 километров превышает общую протяженность границ Челябинской области, которая составляет 2 750 километров.

В 2021 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним до конца 2030 года в 1 198 российских поселках, селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE).

Владимир Бахур

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