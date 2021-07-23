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«ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей

ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного оборудования. Общая стоимость приобретаемого оборудования составила около 5,5 млрд руб. с НДС. Техника поставляется в финансовый лизинг сроком на пять лет.

С «Ростелекомом» и его дочерними компаниями «ВТБ лизинг» сотрудничает с июня 2019 г. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 12,5 млрд руб. с НДС. Был заключен пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования, систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационной и прочей техники. Большая часть поставок осуществлялась для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики России.

«ВТБ лизинг» развивает направление финансирования поставок телеком-оборудования. По итогам 2020 г. компания предоставила клиентам имущество на сумму 9 млрд руб. За это время объемы переданной телеком-техники увеличились в 2,3 раза, а доля сделок с ней в общем объеме нового бизнеса «ВТБ лизинг» выросла в 2,8 раза. Компания также называет себя крупнейшей в России по лизинговому портфелю в этом сегменте (платежи к получению – 17 млрд руб.).

«Телекоммуникационное оборудование имеет высокий потенциал как один из драйверов роста рынка лизинга в России в будущем. Пандемия подтолкнула спрос на такое оборудование, усилился интерес к применению лизинга для финансирования его приобретения, и в прошлом году этот сегмент нашего рынка увеличился на 57%. Конечно, пока он составляет всего 1,5% в общем объеме российского лизинга. Но эта доля будет постепенно расти вместе с тем, как будет увеличиваться число клиентов, которые на собственном опыте поймут, что лизинг может стать оптимальным решением при закупках, поскольку позволяет получить хорошую экономию, а также оптимизировать долговую нагрузку. Мы предлагаем нашим клиентам сбалансированные решения, индивидуальный подход, различные виды финансовых услуг, в том числе и сложноструктурированные сделки», — сказал генеральный директор ГК «ВТБ лизинг» Дмитрий Ивантер.

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