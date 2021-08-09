Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве

«Билайн» и Habidatum проанализировали соотношение потенциального спроса на заправочные станции для электротранспорта с их реальным размещением в Москве, а также продемонстрировали локации для наиболее эффективного расположения новых электрозаправок.

В своем анализе «Билайн» и Habidatum опирались на обезличенные сотовые данные и их алгоритмическую (ИИ) обработку. Этот анализ позволил ответить на вопрос, где преимущественно проводят время пользователи электромобилей (дом/работа), где им было бы наиболее удобно заряжать свои транспортные средства и достаточно ли хорошо в этих локациях развита заправочная инфраструктура.

Локации потенциальных пользователей электротранспорта равномерно распределены по всей Москве. Среди наиболее популярных районов можно выделить Нагатинский затон, Павшинскую пойму и Строгино на северо-западе, а также локации вдоль Киевского шоссе (например, г. Московский). Меньше всего, в сравнении с другими направлениями, концентрация пользователей электрокаров на востоке города. Домашние локации пользователей расположены преимущественно на юго-западе, западе и северо-западе Москвы. За МКАД это Боровское шоссе, Химки, Красногорск. Меньше всего таких пользователей живет на юго-востоке, востоке.

В топ домашних локаций пользователей электромобилей, где заправочная инфраструктура практически отсутствует, входят: Балашиха, Реутов, Заречье, Солнцево, Ленинский проспект у станции метро Тропарево, а также довольно большой кластер в Люберцах, юго-запад и северо-запад города (Головинский — Ховрино, Западное Дегунино — Дегунино, в основном в отдалении от станций метро). На западе/юго-западе ареал концентрации потенциальных пользователей электрокаров без заправок еще больше. В него входят части районов: Фили — Давыдково, Кунцево — Можайский, Матвеевское — Раменки, Проспект Вернадского, Обручевский, Тропарево у Ленинского проспекта. На западе, за МКАД, кластеры расположены в Переделкино, Орлово и Солнцево.

Среди рабочих локаций потенциальных пользователей электротранспорта, в которых отсутствует заправочная инфраструктура, на востоке столицы можно выделить Балашиху и Реутов, на западе и юго-западе — Новопеределкино, Ленинский проспект рядом с метро Тропарево и Ломоносовский проспект рядом с МГУ, на северо-западе — район метро Панфиловская. Стоит отметить, что большая часть пользователей электрокаров работает в центре Москвы, но так как там с заправками ситуация удовлетворительная, в исследовании мы не стали уделять этому много внимания.

«Правильное расположение заправок — это одна из самых важных составляющих в развитии индустрии электротранспорта, в частности электромобилей. Большая часть заправок расположена в центре Москвы. В то же время, люди живут и работают не только в пределах Садового кольца, но и в других, весьма отдаленных от центра районах, причем некоторые их них практически не оснащены инфраструктурой для владельцев электротранспорта. Конечно, нужное количество заправочных станций создается постепенно, и наше исследование показывает, где на сегодняшний день было бы наиболее эффективно и удобно расположить заправки для таких машин», — сказал Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных «Билайн».

«Электрический автомобиль уже давно не про смену источника энергии, а про новый образ жизни. Происходит превращение автомобиля в помощника, посыльного, а электро-заправок — в торговые пункты, где в багажник автоматически загружаются покупки по мере того, как заряжается батарея, а ты поглядываешь за этим в монитор дома. Участвовать в таком осмыслении нового пространственного устройства — одно удовольствие. И перевозка тут не основная услуга. Основное — это данные, которые генерируются электро-авто: качество дороги, ассортимент покупок, пространственная хореография владельцев электрокаров», — заключил Алексей Новиков, президент компании Habidatum.