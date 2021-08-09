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Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready

Tele2 за полгода расширил зону охвата и увеличил емкость высокоскоростного мобильного интернета в наиболее трафиковых зонах Петербурга. Оператор развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready, что позволяет предоставлять клиентам надежную и качественную связь и быть технологически готовым к запуску услуг пятого поколения.

Планомерная модернизация инфраструктуры Tele2 в Санкт-Петербурге позволяет с учетом возросшего трафика обеспечить высокий уровень качества связи для потребителей. В первую очередь обновление сетевой инфраструктуры затронуло густонаселенные районы города и пригорода. Строительство инфраструктуры связи проводится на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready, что позволяет предоставлять клиентам надежную и качественную связь.

В диапазоне 800 МГц за шесть месяцев текущего года оператор увеличил число базовых станций в Петербурге и Ленобласти на 60%, что позволило оператору достигнуть увеличения скорости в среднем на 20%. Новое качество и скорость мобильного интерната смогли оценить жители крупных городских массивов Петербурга в районе станций метро «Академическая», «Гражданский проспект», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Московская», «Проспект Большевиков», «Международная», «Черная речка», «Волковская», «Пролетарская», «Ломоносовская», «Рыбацкое», «Кировский завод» и других.

Технические специалисты оператора на территории Ленинградской области полностью обеспечили связью 5G Ready трассу М11 «Нева», соединяющую Петербург с Москвой.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Санкт-Петербург динамично развивается. Мы оперативно модернизируем нашу инфраструктуру под потребности клиентов, что позволяет обеспечивать качество и надежность нашей связи. Tele2 строит сеть опережающими темпами: по итогам 2020 года число базовых станций 5G Ready увеличилось на 55%. При этом Санкт-Петербург относится к регионам с самой активной стройкой. Как инновационная компания Tele2 делает все возможное, чтобы реализовывать на своей сети лучшие технологические решения и предугадывать ожидания клиентов».

Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где отмечаются изменения в работе сети.

Владимир Бахур

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