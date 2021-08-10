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«Эр-телеком» купил «Авантел»

«Эр-телеком холдинг» объявил о завершении сделки по приобретению 100% объединенной группы компаний «Авантел».

Объединение компаний позволит «Эр-телекому» существенно укрепить позиции в сегменте услуг для бизнеса и государственных заказчиков, а также на операторском рынке Москвы, Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижневартовска, Нефтеюганска, Южно-Сахалинска, Самары и Санкт-Петербурга.

Дальнейшее развитие объединенной компании открывает новые возможности для повышения качества обслуживания клиентов и расширения услуг доступа в интернет, VPN и телефонии.

«Авантел» – один из крупнейших альтернативных операторов России с сильными рыночными позициями в Москве и в Сибири. Cделка имеет для нас стратегическое значение. Она способствует консолидации рынка, позволяет укрепить наши позиции в столице, Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, а также выйти в новые регионы, включая Ханты-Мансийский автономный округ. Мы намерены сохранить лучшие практики и опыт накопленный обеими компаниями, предложив нашим существующим и потенциальным клиентам качественно новый уровень сервиса и инновационных услуг. Процесс интеграции «Авантел» будет постепенным и бесшовным. Никаких неудобств и ограничений для текущих и будущих абонентов не предполагается», – сказал Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга».

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