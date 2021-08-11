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Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов

Sitronics KT, дочерняя компания Sitronics Group, сообщила о том, что завершает создание электронной картографической навигационной системы для импортозамещения иностранных аналогов.

Интегрированная навигационная система (ИНС) «Беринг» – это программно- аппаратный комплекс для установки на судах, соответствующий требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС). Решение может применяться на любых судах и в любой конфигурации.

ИНС «Беринг» состоит из ряда модулей: электронная картографическая навигационно-информационная система, электронные журналы, автоматизированная система технической диагностики, аварийно-предупредительная сигнализация. В решении предусмотрены подсистема отображения видеоинформации, радиолокационный дисплей и панель виртуальных приборов. Система позволяет работать со всеми современными электронными картами для решения навигационных задач, обеспечивает отображение радарного видео и изображения с камер видеонаблюдения, а также автоматический мониторинг технических средств судна.

Программно-аппаратный комплекс работает под управлением операционной системы Astra Linux. Модули решения находятся в едином информационном пространстве и могут работать как на российском, так и на зарубежном программном обеспечении. Все компоненты разрабатываются с учетом использования сервисов электронной навигации. Унификация программных компонентов позволяет повысить надежность работы системы, а также проводить её обновление и модернизацию с минимальными затратами.

Часть комплекса – электронная картографическая навигационно-информационная система – находится на этапе тестирования и сертификации в РМРС.

«Беринг» – принципиально новая для российского судостроения система. Ее применение позволит повысить безопасность и эффективность традиционного судовождения. Большая часть программных компонентов комплекса уже сегодня используется для создания автономных навигационных систем и проходит опытную эксплуатацию», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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