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«Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE

Мобильный оператор «Мегафон» запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне. По прогнозам компании новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем классическими сервисами от 2G и 3G.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 г. был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 г., дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 г., когда «Мегафон» запустил её в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 г.

Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов. Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растет в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

«Мегафон» всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – сказал Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона».

В сети «Мегафона» технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего 2 секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.

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