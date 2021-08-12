Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить цифровую трансформацию с помощью спутниковой связи с высокой пропускной способностью.

Соглашение расширяет сотрудничество Orange Business Services и SES Networks. Orange объединит свою глобальную инфраструктуру с международным сетевым покрытием SES Networks на базе Skala Global Platform. Это технологическая платформа нового поколения обеспечивает всемирное покрытие через несколько геостационарных спутников и шлюзов, соединенных глобальной наземной сетью.

Интеграция решений позволит клиентам Orange из индустрии морского судоходства с минимальными затратами расширить пропускную способность каналов на основе бесшовных и глобальных услуг. Компании смогут внедрить на кораблях новые технологии, которые используют преимущества интернета вещей и искусственного интеллекта, а также периферийных и облачных приложений.

Сочетание защищенной цифровой сетевой инфраструктуры Orange и платформы Skala Global Platform от SES Networks обеспечит надежные, высокопроизводительные услуги широкополосного доступа повсеместно, от развитых рынков до самых труднодоступных регионов. Новое сотрудничество подтверждает стремление Orange стать ключевым игроком на рынке сетевых решений для морского судоходства.

Индустрия морских перевозок находится на пороге стремительных технологических изменений, что заставляет судоходные компании внедрять широкий спектр цифровых решений, которые позволят оставаться конкурентоспособными. Морской флот должен автоматизировать и оцифровывать процессы на борту судов, чтобы обеспечить оптимальную производительность, эффективность и надежность.

Новое соглашение укрепляет партнерство, которое Orange Business Services и SES Networks установили за последние несколько лет. Orange уже использовал инновационную группу спутников O3b от SES, работающую на средней околоземной орбите (МЕО), а также геостационарные спутники SES для предоставления глобальных оптоволоконных услуг с минимальной задержкой для горнодобывающей отрасли.

Кроме того, Orange работает с сервисами SES, использующими спутники как на МЕО, так и на геостационарной экваториальной орбите (GEO) для обеспечения международного соединения и для развертывания сотовых услуг в отдаленных районах Африки. Также Orange первым среди сетевых операторов объявил о внедрении O3b mPOWER, MEO-системы нового поколения от SES, которая станет доступна для коммерческого использования во второй половине 2022 г.

«Мы в Orange по-прежнему считаем, что спутниковая связь — это технология будущего. Многие недавние инновации в этой отрасли позволят ей активно расширять свое место в телекоммуникационном секторе, будь то в Африке, в более развитых регионах Европы, Северной Америки или в конкретных отраслях, например, в судоходстве. Мы рады укрепить наше партнерство с SES: оно добавит новый компонент к общей миссии Orange, а именно к построению интеллектуальных, открытых и инновационных сетей для поддержки цифровой трансформации наших бизнес-клиентов и предоставления доступа к цифровым технологиям наибольшему количеству людей, — сказал исполнительный вице-президент Orange International Networks Infrastructures and Services (OINIS) Жан-Люк Вюйемин (Jean-Luc Vuillemin). — Вступая в новый этап цифровизации, коммерческое морское судохоство нуждается в глобальной высококачественной связи для более активного внедрения ИИ и других автоматизированных технологий. В связи с этим расширение нашего партнерства с SES является логичным шагом, поскольку мы откроем доступ к еще более интересным инновациям для наших клиентов из сферы морских перевозок».

«Последние несколько лет мы тесно сотрудничаем с Orange Business Services, предоставляя высокопроизводительные услуги связи по всему миру для их клиентов из самых разных отраслей промышленности. Будучи нашим партнером, Orange стал первым крупным игроком в сфере телекоммуникаций, принявшим нашу новую систему O3b mPOWER. Теперь с помощью нашей Skala Global Platform SES обеспечит новый вид связи, создавая надежное глобальное покрытие для отрасли морского судоходства. Наше решение с гибкой пропускной способностью устраняет препятствия на пути судовладельцев к максимальной выгоде от их инвестиций в цифровые решения», — сказал генеральный директор SES Networks Джон-Пол Хемингуэй (John-Paul Hemingway).