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«Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай

Число регионов, жители которых могут подключить мобильного оператора «Тинькофф мобайл», достигло 66. Теперь «Тинькофф мобайл» начал официально работать на территории Республики Алтай.

Оформить SIM-карту жители региона могут в приложении «Тинькофф мобайл», суперприложении «Тинькофф», либо оставив заявку на сайте Tinkoff.ru. Представитель «Тинькофф» привезет SIM-карту в удобное для абонента место и время. Также жителям Республики Алтай доступны для оформления e-SIM. Кроме того, при переходе от другого оператора и переносе своего номера новые абоненты смогут получить 1 тыс. руб. на счет.

Виталий Бриедис, директор по развитию «Тинькофф мобайла», сказал: «Тинькофф мобайл» полностью обосновался на территории Сибири. В среднем за год мы приросли здесь почти на 30%. Республика Алтай была последним из регионов этого округа, который ранее не был подключен к нашему мобильному оператору. И теперь мы рады предложить его жителям самые полезные телеком-сервисы и внимательный клиентский подход».

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