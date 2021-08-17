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«Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге

«Билайн» запускает пакетные предложения для связи в путешествиях за границей. Их уже можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн».

Пакеты состоят из гигабайтов мобильного интернета, минут и SMS, либо только из гигабайтов мобильного интернета. Кроме того, доступны различные варианты пакетов по объему, стоимости и длительности действия. Предложение будет индивидуально подобрано для каждого абонента с учетом особенностей условий предоставления связи в выбранной для путешествия стране.

Приобрести пакет можно как дома, готовясь к путешествию, так и за границей. Активация пакетного предложения происходит при совершении первого активного действия в международном роуминге: выхода в интернет, совершения или принятия вызова, отправка смс. Если поездка отменится, неиспользованный пакет можно вернуть, средства будут возвращены на баланс в полном объеме.

«Мобильная связь за границей стала значительно доступнее, чем несколько лет назад. Однако большая часть путешественников до сих пор не пользуются роумингом на своем мобильном номере, предпочитая альтернативные способы связи (подключаются к WiFi или приобретают местную sim-карту). А значимая часть тех, кто роумингом пользуется, ограничивают себя в потреблении услуг связи. Виной тому — сохраняющееся восприятие роуминга как очень дорогой, непрозрачной услуги с возможностью непредвиденных, незапланированных затрат. Персональные пакеты для путешествий на весь отпуск позволят нашим клиентам запланировать свои расходы на мобильную связь в путешествии, избежать непредвиденных списаний, контролировать их и оставаться на связи с родными и близкими всю поездку», — отмечает Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Билайн».

Предложение действует для физических лиц — новых и действующих абонентов «Билайн» предоплатой системы расчетов, за исключением абонентов, обсуживающихся на тарифных планах «На максимум», «На максимум+», «Все за 1800+роуминг», а также участников акции «Специальное предложение от Visa и «Билайн». Более подробные условия акции, информация о ее организаторе, а также список доступных стран можно узнать в приложении «Мой Билайн» (12+).

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