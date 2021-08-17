В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса

Евгений Черешнев назначен исполнительным вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайна». Занимавший эту должность ранее Джордж Хелд переходит в Veon, где будет курировать Digital-направление всей группы компаний.

На новой позиции Евгений будет отвечать за разработку инновационных решений, сервисов и точек роста компании «Вымпелком».

В «Вымпелкоме» Черешнева называют признанным международным экспертом в области высоких технологий, управления данными, машинного обучения, кибербезопасности и бионики. Он является автором многочисленных международных патентов в этих областях.

До прихода в «Вымпелком» Евгений возглавлял созданную им компанию Biolink Tech, специализирующуюся на сервисах в сферах кибербезопасности, управления личными данными и превентивной аналитики. До этого он работал в Kaspersky Lab, где отвечал за международный маркетинг и мобильный бизнес-компании. Под его руководством работали более 350 человек в США, Европе, России, странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Евгений Черешнев будет работать в прямом подчинении генерального директора «Билайна» Александра Торбахова.

Генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов сказал: «Мы рады приветствовать Евгения в команде «Билайн». Он является ярким лидером, сочетающим в себе корпоративный и предпринимательский опыт. Его экспертиза в глобальных технологических трендах совпадает с направлением, в котором движется наша компания и Digital-блок в последние годы. Убежден, что его глубокая погруженность в технологические процессы и страсть к нововведениям помогут нам создать новые продукты, отвечающие высоким требованиям наших клиентов. Джордж Хелд, в свою очередь, остается в Veon и будет курировать Digital-направление во всех странах присутствия компаний группы. Благодарю Джорджа за его работу в «Вымпелкоме» и желаю успехов в новой должности. Не сомневаюсь, что продукты и решения, созданные и внедренные в России, будут так же эффективны и успешны в других странах присутствия Veon».

Исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев, сказал: «В прошлом веке можно было создать уникальный продукт один раз и построить на этом империю. История знает тому массу примеров. Сегодня такой подход не работает – текущий уровень технологий позволяет при наличии достаточных ресурсов и экспертизы реплицировать практически любой продукт, ввиду чего массовое копирование и создание на рынке «алых океанов» процветает как никогда. В этих условиях единственный способ стать по-настоящему инновационной компанией – это научиться создавать то, чего еще вчера попросту не существовало. И делать это постоянно, регулярно, не следуя трендам, а создавая их. Этим и займется команда Digital Ventures».