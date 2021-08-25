«Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников

Приложение «Звонки Вконтакте» для компьютеров с Windows, macOS и Linux позволит объединять в звонке без лимита по времени до 2048 человек — в том числе тех, кто использует веб-версию и мобильное приложение «Вконтакте». Скоро общаться одновременно в каждом звонке сможет неограниченное число участников, причем бесплатно.

Новое приложение «Звонки Вконтакте» предоставит пользователям десктопов новый опыт взаимодействия. Более высокое качество аудио и видео, а также стабильность связи обеспечиваются за счёт оптимизации нагрузки и использования нативных возможностей операционных систем. Всё это возможно благодаря собственным решениям команды и отсутствию ряда технических ограничений, которые есть в браузерах.

Среди инноваций, доступных только в звонках «Вконтакте»: демонстрация экрана в разрешении 4К. Команда предоставила самое высокое качество изображения среди сервисов видеосвязи, чего добилась благодаря собственным разработкам. Также все участники звонка, которые подключились из нового приложения для десктопов, могут устанавливать AR-фоны: они были созданы на базе AR-платформы, ранее анонсированной в «Клипах Вконтакте».

Отдельное внимание в «Звонках Вконтакте» уделили развитию и обновлению технологии интеллектуального шумоподавления. Теперь во время звонка через приложение с компьютера можно нейтрализовать все посторонние шумы на фоне, обеспечив собеседникам комфортный аудиопоток от спикера. Ранее технология была доступна только в мобильном приложении «Вконтакте».

С помощью технологий машинного обучения удалось дополнительно оптимизировать нагрузку на пользовательские устройства и потребление ими трафика во время звонка: по сети передаётся только человеческая речь без посторонних шумов. Это актуально во время звонков в нестабильной или слабой сети.

Новое приложение поможет проводить массовые мероприятия: масштабные образовательные форумы, встречи популярных авторов с фанатами, рабочие собрания, когда нужно собрать тысячи сотрудников. Для этого есть все необходимые инструменты: к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в соцсети, доступны трансляция звонка на личную страницу или в сообщество и его запись, а также широкие возможности администрирования звонка.

Собирать участников можно не только по ссылке, но и с помощью привычных исходящих и входящих вызовов. Пользователь может позвонить любому человеку из списка друзей или общих чатов — входящий звонок появится на экране компьютера или мобильного приложения, и приглашённый участник сможет подключиться к разговору.

Уже сейчас к звонку можно подключить до 2048 участников, администратору доступны функции управления звонком кроссплатформенно — как в новом приложении, так и в веб-версии и мобильном приложении. В ближайший месяц ограничение на число участников звонка будет снято совсем.

Для обеспечения приватности звонка появилась функция «Зал ожидания»: человек присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. «Зал ожидания» дополнит и без того большой набор инструментов для управления участниками звонка. Для тишины во время конференции администраторам достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или «поднять руку» — тогда организатор предоставит возможность высказаться.

Чувствовать себя комфортно, даже когда видеозвонок застал врасплох, поможет опция «Улучшение черт лица»: фильтры в реальном времени выравнивают тон кожи и делают очертания лица более выразительными благодаря технологиям компьютерного зрения.

Приложение «Звонки Вконтакте» доступно для Windows, macOS и Linux.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group, сказал: «Мы продолжаем совершенствовать технологии видеокоммуникаций, чтобы предоставить всем пользователям «Вконтакте» возможности онлайн-общения без каких-либо ограничений. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы видеозвонков и реализовали новый подход в работе с видео- и аудиопотоками: научились масштабировать звонок на любое количество серверов и потреблять при этом минимум ресурсов — как серверных, так и клиентских. Это позволит нам в ближайшее время стать первыми в мире, кто предоставит технологию подключения к звонку неограниченного числа пользователей с полноценным участием в конференции — с видео и возможностью говорить. Среди нововведений — функции как для участников, так и для организаторов звонка: собственная технология демонстрации экрана в сверхвысоком качестве 4К, обновлённое интеллектуальное шумоподавление и зал ожидания для управления составом участников. Совсем скоро мы представим новые способы социальной коммуникации — доступ к контенту и совместное потребление во время онлайн-звонка. Сейчас главное для нас — предоставить людям с любыми устройствами и интернет-соединением высокотехнологичный, качественный и абсолютно бесплатный продукт».

Ранее «Вконтакте» объявила о перезапуске видеоплатформы. Теперь смотреть трансляции в прямом эфире может неограниченное число зрителей, причём даже с нестабильным соединением и на слабых устройствах. Это стало возможным благодаря собственным разработкам «Вконтакте» — технологии адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой. Также теперь пользователям доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay и загрузка видеофайлов размером до 256 ГБ.