Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и «Ростелекомом», к началу учебного года обновила функциональность и добавила онлайн-трансляции, которые одномоментно может просматривать до 10 тыс. участников. Теперь к школьным онлайн-мероприятиям могут присоединиться даже неавторизованные на платформе пользователи.

«Мы подготовили и запустили к началу учебного года очень удобный способ коммуникации — онлайн-трансляции для пользователей платформы. С их помощью можно демонстрировать любые школьные мероприятия, линейки, концерты. Массовые трансляции в “Сферуме” уже оценили представители орган управления образованием на всех уровнях», — сказал генеральный директор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

Трансляции доступны в веб-версии и на платформе Android, в ближайшее время они появятся на устройствах с iOS. Трансляции могут смотреть как зарегистрированные пользователи «Сферума», так и неавторизованные участники, например, ближайшие родственники ученика: родители, бабушки и дедушки. Для этого организатор трансляции должен отправить ссылку на мероприятие.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства России. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение более гибким, технологичным и удобным.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «Вконтакте», регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect — простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферум» для iOS и Android, а также на сайте сферум.рф.

«Сферум» предлагает: групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку; чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий; сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества; каналы — опция, позволяющая вести школьный блог, создавать доски объявлений или выпускать онлайн-стенгазету.

«Сферум» была запущена 31 марта 2021 г. К настоящему моменту к платформе подключено более 500 тыс. пользователей.