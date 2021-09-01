Речевая аналитика Mango Office стала доступна для пользователей любых телефонных платформ

«Манго телеком», поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, открыл доступ к речевой аналитике для абонентов любых телефонных платформ. Теперь использовать данный сервис Mango Office могут компании не только при условии, что на их стороне развернута АТС того же оператора. Технологию распознавания речи можно подключать клиентам с уже развитой технической инфраструктурой, просто через кейс расширения функциональности.

Речевой анализ работает с записями телефонных переговоров, расшифровывает их, применяя элементы искусственного интеллекта, и позволяет выделить нужные смысловые параметры: что было сказано или не сказано, кем — клиентом или сотрудником, — в какой момент. На основе собранных данных по требуемым критериям формируются отчеты. Они позволяют осветить тот или иной аспект в качестве консультаций на линии или в запросах потребителей, определить проблемы в продажах или сервисе.

«В нашей практике встречались запросы от клиентов, особенно крупных, которых сервис речевой аналитики Mango Office устраивал по всем параметрам, но они были не готовы полностью заменить инфраструктуру всех коммуникаций в компании в силу недостатка времени или дополнительных средств, — отметил Станислав Ежов, менеджер по новым цифровым продуктам «Манго телеком». — Мы открыли доступ к нашей речевой аналитике для таких компаний: для них она будет работать посредством подключения к действующей системе телефонии, импорта записей разговоров, их расшифровки и выдачи обратно при помощи сервиса Sip Trunk — без необходимости смены оператора».

Ранее речевая аналитика Mango Office была доступна только для одноименной облачной АТС, теперь она подключается практически к любой телефонной платформе.