«Ростелеком» и Корпорация развития Республики Саха планируют совместно развивать цифровые технологии

«Ростелеком» и Корпорация развития Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о намерении сотрудничества с целью развития информационных технологий и связи. Документ подписали генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Стороны планируют проводить мероприятия, создавать совместные комиссии и рабочие группы, а также обмениваться информацией с целью внедрения телекоммуникационных и цифровых услуг при реализации инвестиционных проектов корпорации.

«Развитие любых отраслей сейчас невозможно представить без внедрения цифровых технологий. Уверен, компетенции и возможности “Ростелекома” помогут нам в реализации наших инвестиционных проектов, в том числе по строительству Жатайской судоверфи и креативного кластера “Квартал труда”», — сказал генеральный директор Корпорация развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин.

«Сегодня цифровая трансформация становится основой для движения вперед во всех областях. И мы видим, насколько активно Якутия внедряет цифровые решения на своей территории и каких значительных результатов уже добилась республика в сфере информационных технологий. Такой подход, безусловно, послужит для нашего успешного взаимодействия. Со своей стороны, “Ростелеком” готов предложить лучшие практики для реализации совместных проектов», — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.