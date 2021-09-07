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TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике

TP-Link и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере.

Основными направлениями сотрудничества в рамках соглашения будут являться развитие научно-исследовательской, практической и проектной деятельности в сфере применения технологий беспроводной связи в робототехнике, реализация совместных проектов в сфере робототехники с целью демонстрации технологических возможностей сторон, возможное прохождение преддипломной практики студентов РГРТУ в компании TP-Link, привлечение работников компании TP-Link к разработке учебных пособий, курсов, методических и производственно-технических материалов для специалистов профильного направления университета.

Реймонд Чен, руководитель представительства TP-Link в России, сказал: «Заключение подобного соглашение с РГРТУ, крупным профильным университетом, – это новый этап развития бизнеса TP-Link в России. За более чем десять лет присутствия здесь мы стали уверенным игроком в сегментах домашних и корпоративных сетей, и в дальнейшем мы планируем уверенно наращивать взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими российскими клиентами, в том числе с передовыми образовательными учреждениями».

Ректор РГРТУ Михаил Чиркин отметил: «Радиотехнический университет – передовой инновационный центр, для нас компания TP-Link – важный стратегический партнер. Подписанное соглашение является первым шагом к построению системы сотрудничества, основанной на совместной реализации научно-технических проектов с применением передовых технологий связи, амбассадором которых является один из мировых лидеров в профильной области – компания TP-Link».

В рамках первого совместного проекта TP-Link и РГРТУ планируется оснастить кампус университета уличной беспроводной сетью Wi-Fi, которая будет использоваться для демонстрации возможностей автономного беспилотного транспортного средства, разрабатываемого в конструкторском бюро «Аврора», действующем на базе университета. Презентация данного проекта на кампусе университета запланирована на 2022 г.

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